Для ПК анонсирован симулятор дрифта Japanese Drift Master с открытым миром в Японии

Опытная и независимая студия разработчиков Gaming Factory в скором времени собирается покорить жанр гонок в игровой индустрии. Команда работает над крайне амбициозным проектом под названием Japanese Drift Master, который обещает подарить игрокам настоящий симулятор дрифта с открытым миром. В игре будет реализована продвинутая физика вождения, что позволит ощутить в полной мере планировку улиц в Японии.
Japanese Drift Master перенесет игроков в вымышленный открытый мир, который был вдохновлен узкими улицами и красочными пейзажами Японии. В игре будет реализована динамическая система цикла дня и ночи, а также погода. За детализацию мира и визуальные эффекты будет отвечать продвинутая версия Unreal Engine.
Вас ждут километры различных дорог, вдохновленных реальными и известными местами - исследуйте туристические районы озера Хайкама, проверьте свои навыки на спусках с горных перевалов или пролетите боком через сильно урбанизированную часть города.
Как сообщают разработчики игры, кроме продвинутой механики вождения и красивой графики, Japanese Drift Master сможет похвастаться сюжетом, а также персонализации автомобилей. Оценить реальный геймплей симулятора можно на представленном ролике ниже. Игровой процесс был записан с альфа-версии игры.
Japanese Drift Master пока не имеет даты релиза, проект создается для ПК. Симулятора сперва хотят выпустить в Steam и EGS, а затем возможен и релиз на консолях.
С таким "дрифтом" я могу и в Андегу 2ю поиграть.
Попробовать можно.
JDMщики ликуют!
Кар икс онлайн даже не напрягся после такого трейлера
Когда учился, казалось не хрена себе симулятор. А когда научился стало казаться что это лютая аркада, а не симулятор.
Использовал Т150 с двумя педалями.
Если говорить откровенно, много окологоночных игр практически не изменились со времён первого десятилетия этого века. Даже не знаю, что эта игра может предложить, кроме Токийского дрифта, что бы не кануть в лету на следующий день после релиза.
Наконец что-то годное в плане дрифта и японской культуры, ещё и фонк в игре будет. Судя по видосу, альфа версия уже лучше 90% дрифт шлака в стиме.
Ты оценил дрифт по видосу? -_-
под самогончик пойдет!
самогонщики поймут =DDD
а так не особо как-то(
В трейлере хотели пафоса, но навалили кринжа
скучно я неиграю