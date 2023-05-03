Japanese Drift Master TBA
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Для ПК анонсирован симулятор дрифта Japanese Drift Master с открытым миром в Японии

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Gutsz
Новости

Опытная и независимая студия разработчиков Gaming Factory в скором времени собирается покорить жанр гонок в игровой индустрии. Команда работает над крайне амбициозным проектом под названием Japanese Drift Master, который обещает подарить игрокам настоящий симулятор дрифта с открытым миром. В игре будет реализована продвинутая физика вождения, что позволит ощутить в полной мере планировку улиц в Японии.

Japanese Drift Master перенесет игроков в вымышленный открытый мир, который был вдохновлен узкими улицами и красочными пейзажами Японии. В игре будет реализована динамическая система цикла дня и ночи, а также погода. За детализацию мира и визуальные эффекты будет отвечать продвинутая версия Unreal Engine.

Вас ждут километры различных дорог, вдохновленных реальными и известными местами - исследуйте туристические районы озера Хайкама, проверьте свои навыки на спусках с горных перевалов или пролетите боком через сильно урбанизированную часть города.

Как сообщают разработчики игры, кроме продвинутой механики вождения и красивой графики, Japanese Drift Master сможет похвастаться сюжетом, а также персонализации автомобилей. Оценить реальный геймплей симулятора можно на представленном ролике ниже. Игровой процесс был записан с альфа-версии игры.

Japanese Drift Master пока не имеет даты релиза, проект создается для ПК. Симулятора сперва хотят выпустить в Steam и EGS, а затем возможен и релиз на консолях.

ПК Анонсы Трейлеры
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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
PapaFranku

С таким "дрифтом" я могу и в Андегу 2ю поиграть.

7
NargrubWal

Попробовать можно.

4
Lelik_mc_kawai

JDMщики ликуют!

1
LamaOmegana

Кар икс онлайн даже не напрягся после такого трейлера

1
Абдула Ибн Ебн Еб

Когда учился, казалось не хрена себе симулятор. А когда научился стало казаться что это лютая аркада, а не симулятор.

Использовал Т150 с двумя педалями.

0
Balbesu

Если говорить откровенно, много окологоночных игр практически не изменились со времён первого десятилетия этого века. Даже не знаю, что эта игра может предложить, кроме Токийского дрифта, что бы не кануть в лету на следующий день после релиза.

1
Shade_of_KinG

Наконец что-то годное в плане дрифта и японской культуры, ещё и фонк в игре будет. Судя по видосу, альфа версия уже лучше 90% дрифт шлака в стиме.

0
Executor666

Ты оценил дрифт по видосу? -_-

3
FRANKE_N_S_T_E_I_N

под самогончик пойдет!
самогонщики поймут =DDD

а так не особо как-то(

0
Sayman95

В трейлере хотели пафоса, но навалили кринжа

-1
atomsatana

скучно я неиграю

-1