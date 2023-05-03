Для ПК анонсирован симулятор дрифта Japanese Drift Master с открытым миром в Японии ©

Опытная и независимая студия разработчиков Gaming Factory в скором времени собирается покорить жанр гонок в игровой индустрии. Команда работает над крайне амбициозным проектом под названием Japanese Drift Master, который обещает подарить игрокам настоящий симулятор дрифта с открытым миром. В игре будет реализована продвинутая физика вождения, что позволит ощутить в полной мере планировку улиц в Японии.

Japanese Drift Master перенесет игроков в вымышленный открытый мир, который был вдохновлен узкими улицами и красочными пейзажами Японии. В игре будет реализована динамическая система цикла дня и ночи, а также погода. За детализацию мира и визуальные эффекты будет отвечать продвинутая версия Unreal Engine.

Вас ждут километры различных дорог, вдохновленных реальными и известными местами - исследуйте туристические районы озера Хайкама, проверьте свои навыки на спусках с горных перевалов или пролетите боком через сильно урбанизированную часть города.

Как сообщают разработчики игры, кроме продвинутой механики вождения и красивой графики, Japanese Drift Master сможет похвастаться сюжетом, а также персонализации автомобилей. Оценить реальный геймплей симулятора можно на представленном ролике ниже. Игровой процесс был записан с альфа-версии игры.

Japanese Drift Master пока не имеет даты релиза, проект создается для ПК. Симулятора сперва хотят выпустить в Steam и EGS, а затем возможен и релиз на консолях.