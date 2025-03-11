JDM: Japanese Drift Master переехала на 21 мая

Разработчик Gaming Factory отложил выход гоночной игры с открытым миром JDM: Japanese Drift Master с запланированной ранее даты релиза 26 марта на 21 мая. Она будет доступна для ПК в Steam, Epic Games Store и GOG.
После тщательного рассмотрения мы решили перенести дату запуска с марта на май. Мы хотим сдержать свое обещание выпустить игру, которая соответствует нашим высоким стандартам, чтобы, когда вы наконец получите игру, она была бы исключительной. Дополнительное время позволит нам доработать окончательные детали и предоставить наилучшие впечатления для всех. Таким образом, новая дата запуска теперь назначена на 21 мая. Спасибо за ваше терпение, понимание и постоянную поддержку.
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