В ближайшее время Japanese Drift Master получит демо-версию ©

Осень этого года представляется особенно привлекательной для всех любителей гоночных игр. Скоро в продажу поступит долгожданная Forza Motorsport, которая наверняка заинтересует многих геймеров со всего мира. Однако на этом интересности не заканчиваются: польская компания-разработчик и издатель Gaming Factory сообщила, что в ближайшее время появится официальная демоверсия Japanese Drift Master!

По информации, предоставленной самими разработчиками, возможность поиграть в демо-версию Japanese Drift Master появится с 9 октября 2023 года! Точнее, демо-версия игры будет доступна во время предстоящего мероприятия Steam Next Fest.

Разработчики обещают представить на этом мероприятии максимально возможную версию своего проекта, чтобы убедить неубежденных и в то же время не разочаровать ожидания тех, кто уже давно надеется на этот релиз.

Мы хотим охватить своей игрой как можно большую аудиторию, поэтому Steam Next Fest - идеальное время для представления демоверсии Japanese Drift Master. С самого начала мы наблюдаем стремительный рост интереса игроков к нашей игре. Могу сказать, что вокруг JDM сформировалось большое международное сообщество, которое очень позитивно реагирует на игровой материал, который мы делаем доступным. Мы не можем упустить такую возможность, поэтому мы покажем отрывок, который отражает суть нашей игры и, я надеюсь, еще больше поднимет ожидания от полной версии.

— Матеуш Адамкевич, генеральный директор компании Gaming Factory

Это, кажется, просто идеальная возможность для любого фаната дрифта увидеть своими глазами, что может предложить японский Drift Master на старте. На данный момент неясно, насколько большой фрагмент игры будет представлен, но остается надеяться, что он будет достаточно большим, чтобы игроки могли на его основе составить собственное мнение о геймплее. Интересно, что Gaming Factory, похоже, полностью осознает потенциал своей продукции, и подтверждением тому служит интерес со стороны зарубежных издателей, желающих сотрудничать с польской компанией. Однако, как подчеркивает процитированный выше Матеуш Адамкевич, это будет возможно только при условии "реальной поддержки и продвижения игры на международном уровне".

Стоит напомнить, что это самый крупный проект Gaming Factory на сегодняшний день, и что интересно, с самого начала он пользуется большой популярностью. По официальным данным, в Steam игру добавили в свой список желаний более 150 тысяч человек, что можно считать действительно отличным результатом.

А когда же состоится дебют японского Drift Master? Разработчики говорят о 2024 годе, а пока игра выйдет только на ПК.