Команда разработчиков Judas потеряла большую часть своих первоначальных сотрудников

Разработка Bioshock Infinite была не самой легкой, что привело к нескольким изменениям в проекте. После закрытия Irrational Games Кен Левин основал Ghost Story Games, но, похоже, новой студии тоже не удалось избежать проблем.

Комментируя работу студии, которая в настоящее время работает над Judas, журналист Джейсон Шрайер с портала Bloomberg утверждает, что с момента открытия студии прошли годы, большинство первоначальных сотрудников уже ушли, и до сих пор они не выпустили ни одной игры.

Завтра исполняется 11 лет со дня закрытия компании Irrational Games, разработчика BioShock, и последующего основания студии Ghost Story Games Кена Левина, которая до сих пор не выпустила ни одной игры. Почти все из 15 первоначальных сотрудников Ghost Story уже уволились.



Одной из самых трагичных частей этой истории является то, что она оставила множество художников и дизайнеров с огромными пробелами в своих портфолио — работами как старыми, так и новыми, иногда на создание которых уходили годы, которые они не могут показать потенциальным работодателям, даже если они, скорее всего, уже были выброшены.

В 2022 году Шрайер уже заявлял, что проект студии испытывает проблемы, а несколько сотрудников обвиняли в этом плохое руководство Кена Левина. Среди проблем, отмеченных сотрудниками, — чрезмерно амбициозное видение для такой небольшой студии, плохая коммуникация между руководителями и остальной частью команды и, в особенности, постоянное недовольство Левина проектом, доходившее до того, что он отказывался от месяцев работы, чтобы переделать все так, как ему хотелось.