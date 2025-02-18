Команда разработчиков Judas потеряла большую часть своих первоначальных сотрудников

Разработка Bioshock Infinite была не самой легкой, что привело к нескольким изменениям в проекте. После закрытия Irrational Games Кен Левин основал Ghost Story Games, но, похоже, новой студии тоже не удалось избежать проблем.
Комментируя работу студии, которая в настоящее время работает над Judas, журналист Джейсон Шрайер с портала Bloomberg утверждает, что с момента открытия студии прошли годы, большинство первоначальных сотрудников уже ушли, и до сих пор они не выпустили ни одной игры.
Завтра исполняется 11 лет со дня закрытия компании Irrational Games, разработчика BioShock, и последующего основания студии Ghost Story Games Кена Левина, которая до сих пор не выпустила ни одной игры. Почти все из 15 первоначальных сотрудников Ghost Story уже уволились.
Одной из самых трагичных частей этой истории является то, что она оставила множество художников и дизайнеров с огромными пробелами в своих портфолио — работами как старыми, так и новыми, иногда на создание которых уходили годы, которые они не могут показать потенциальным работодателям, даже если они, скорее всего, уже были выброшены.
В 2022 году Шрайер уже заявлял, что проект студии испытывает проблемы, а несколько сотрудников обвиняли в этом плохое руководство Кена Левина. Среди проблем, отмеченных сотрудниками, — чрезмерно амбициозное видение для такой небольшой студии, плохая коммуникация между руководителями и остальной частью команды и, в особенности, постоянное недовольство Левина проектом, доходившее до того, что он отказывался от месяцев работы, чтобы переделать все так, как ему хотелось.
Выходит на шедевр от Левина мона не рассчитывать?
За расчёт надо расчитыаться, деньгами. Надо его в Россию позвать, вместо Смуты разрабатывать нормальные игры. И вообще, всех легендарных разрабов надо к нам вытянуть, поднимут индустрию до стратосферы. А то всяких актёров приглашают, гражданство дают, а толку-то.
и кто кроме вышедшего в тираж жирдяя?
Сигал, Орнелла Мути, Хироюки Тагава, Рой Джонс-младший, Джеф Монсон и еще куча всяких музыкантов и спортсменов.
угу. и кто из них разработчик? ну ладно два актера уклоняющихся от налогов. депардье да сигал.
Печально. Значит игра если и выйдет, то получится слепленное из кусков нечто без понятного видения.
Короче Левин прибил очередную студию даже ничего не успев выпустить. Кто его поставил руководить после прошлых приколов неясно
Мда... к сожалению видимо он повторил историю создания Bioshock Infinite, абсолютное дежавю.
Ну как сказать. Биошок все же вышел
Левин очевидно не в состоянии возглавлять студии, ну вот человек такой, его потолок - работать на кого-то, а он пусть занимается только креативом.
Я не понимаю, почему со всех студий бегут профессионалы ? Остаются создавать игры скупердяи, бараны и извращенцы. Чтобы создать очередной брак, не пользующийся спросом среди игроков. Когда это бардак уже прекратится.
Потому что Кенушка - бездарный руководитель, который чуть не угробил прошлую свою игру (вернее, он бы точно её угробил, если бы по его душу не позвали продюсера, который его с двойной силой начал пинать).
Ещё одна история о том, что именитый и когда-то стрельнувший человек не является гарантом какого-то успешного успеха. Ты либо свои сверх амбиции реализуй в одно жало, если такой дохрена гений и вот это вот всё, либо пыл свой поумерь и научись работать с людьми, а то так и получится, что в голове горы золотые, а на деле дурнопахнущая поляна известно какого содержимого. // Иван Марков
Жирно плюсую за шикарный спич. С уважением... // Юрий Тарасов
тощая, словно страдает анорексией
Левин, самодур и полное дно, как управленец. Это подтверждают все, кто работал с ним еще над первой Bioshok. Не удивительно, когда над «гениями» не стоят дяди с палкой, которые вовремя бьют по башке, если «гении», сильно отрываются от земли, то проекты входят в производственный ад.
Собственно примеров таких творцов не мало, как в кино, так и в игровой индустрии // Suhogruz Suhogruzovich
Зачётно. В СССР в реале давали по рогам за отрыв . И на голодный трюм как то лучше думается. Удачи. // Юрий Тарасов