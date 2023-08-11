EMPRESS объявила, что следующей взломанной игрой станет Judgment ©

Взломщица EMPRESS объявила о том, что скоро начнется бета-тестирование её взлома Judgment.

Для бета-тестирования понадобится последняя версия игры. Желающие принять участие в бета-тестировании могут написать ей в qTox.

Скорее всего, бета-тестирование взлома займет как обычно несколько дней.