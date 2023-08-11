EMPRESS объявила, что следующей взломанной игрой станет Judgment

Взломщица EMPRESS объявила о том, что скоро начнется бета-тестирование её взлома Judgment.
Для бета-тестирования понадобится последняя версия игры. Желающие принять участие в бета-тестировании могут написать ей в qTox.
Скорее всего, бета-тестирование взлома займет как обычно несколько дней.
Лучшеб ЗВ ломанула, почему то игры от еа действительно не трогает.
Первую часть взломала.
Еще рано ломать ее.Там только 6-ой патч и игра не пофиксена на всех системах, фпс не дотягивает до 60 на больших локациях.Играбельна только на топовых системах.
Не, она точно издевается. Кто-то был в курсе о существовании этой игры до этого поста?
Я прошёл обе части.
Был и ждал.
Думаю через некоторое время джаджменты появятся в ГОГе, как якудзы.
я но мне она не интересна
Наконец-то можно будет пройти нормально.
Лучше бы Marvel`s: Midnight Sun взломала. Хотя, в принципе, ничего нового. Разве что, нужно, наверное, сказать "спасибо", что она, они, оно, в общем - существо, снова не взялось за взлом третьесортных инди, после того, как этому существу в очередной раз дали на лапу на взлом третьесортного кала. В данном случае, игра вроде как неплохая.
лучше бы Callisto Protocol
Странно, импресс симпам новую подачку дает, а тут что-то нытье какое-то недовольное...
Ломать star wars не собирается
персону 5, ваху демон гейт, marvel midnight sun, Company of Heroes 3, sniper elite 5, ваху 3,Lego 2K Drive,Street Fighter 6 - она взломать не может а это прям сразу - она даже не переведена, на худой конец лучше бы тогда- Like a Dragon: Ishin! взломала
Привыкай, я уже оставил комментарий по поводу взломов данного существа. А вообще, оно всегда взламывало по большей части третьесортный каловый инди. За исключением тех игр, на которые данному существу кинули на лапу побольше бабла, ну, или пока оно на что-то родило желание. Вообще, если посмотреть на те игры, что это существо вообще взламывало. То там натурального кала больше, чем того, что реально хотело и ждало игровое сообщество. С таким же успехом, она и ДоТу или КС могла взламывать. Что опять же - калл. Если ДоТа ещё в первые годы своего существования была нормальной и интересной игрой, как и КС, то сейчас это каловый калл калового кала. По большей части не столько из-за устаревших игровых механик и геймплея, сколько из-за комьюнити обоих игр. Чей уровень интеллекта остался на уровне подтверждения Теории Дарвина. Только в обратную сторону.
Детка, тут век Балдурс гейт
ты устарела
кста, что ответить бывшей, которая до сих пор любит? Может, дегенераты подскажут что годное
Но если злые гомониндзя снова начнуть денувить игори, ты будешь призвана
ест многая хороших игры не взломаны новый части call of duty star wars jedi ned for speed unbaund эти игры тоже зашита от denowy нафиг она не взломает ea games продажная с--ка отвечай нам ты ни высший гендар ты низший с-ка вот ты кто ))(((
зачем эту залу..у взламывать ?
у меня 4090 по идее должна потянуть, другие игры вытягивает вроде
у меня 5090 по идее должна потянуть, другие игры вытягивает вроде
у тебя нет 4090
да хоть 6090
У меня тоже 4090, поэтому нужны взломы достойных игр, а не какие то там парашные взломы. Блин, когда же она взломает Вархаммер total war 3!!!!!!!! 🤔