По мотивам фильмов "Джуманджи" анонсирована кооперативная игра Jumanji: Wild Adventures ©

Компания Outright Games в партнерстве с Sony Pictures Consumer Products анонсировала Jumanji: Wild Adventures, новую официально лицензированную видеоигру, действие которой происходит в мире последних фильмов о Джуманджи. Дата выхода - 3 ноября 2023 года, для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.

В Jumanji: Wild Adventures "самые героические исследователи мира участвуют в захватывающем и волнующем многопользовательском приключении". Доктор Смолдер Бравестоун, Руби Раундхаус, Франклин "Маус" Финбар и профессор Шелли Оберон вернулись и готовы отправиться на поиски сокровищ, превосходящих их самые смелые фантазии. Игроки должны работать вместе, чтобы вернуться в огромный мир Джуманджи, где им предстоит найти "Жемчужину Джуманджи", таинственный артефакт, который является ключом к поиску пути домой.

Jumanji: Wild Adventures - это продолжение предыдущей игры Outright Games, Jumanji: The Videogame, с "огромным окружением и грозными боссами". Игра будет в четыре раза больше, в ней будет огромный мир для исследования, включая неизведанные джунгли, забытые деревни и ледяные горы, еще более смертоносные встречи и специальные предметы для разблокировки.

Группа играбельных исследователей в Jumanji: Wild Adventures имеет разблокируемые силы и способности, которые игроки могут использовать для настройки своего стиля игры. Игроки могут играть в одиночку или совместно в локальном кооперативе на 4 игрока.