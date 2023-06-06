По мотивам фильмов "Джуманджи" анонсирована кооперативная игра Jumanji: Wild Adventures

Компания Outright Games в партнерстве с Sony Pictures Consumer Products анонсировала Jumanji: Wild Adventures, новую официально лицензированную видеоигру, действие которой происходит в мире последних фильмов о Джуманджи. Дата выхода - 3 ноября 2023 года, для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.
В Jumanji: Wild Adventures "самые героические исследователи мира участвуют в захватывающем и волнующем многопользовательском приключении". Доктор Смолдер Бравестоун, Руби Раундхаус, Франклин "Маус" Финбар и профессор Шелли Оберон вернулись и готовы отправиться на поиски сокровищ, превосходящих их самые смелые фантазии. Игроки должны работать вместе, чтобы вернуться в огромный мир Джуманджи, где им предстоит найти "Жемчужину Джуманджи", таинственный артефакт, который является ключом к поиску пути домой.
Jumanji: Wild Adventures - это продолжение предыдущей игры Outright Games, Jumanji: The Videogame, с "огромным окружением и грозными боссами". Игра будет в четыре раза больше, в ней будет огромный мир для исследования, включая неизведанные джунгли, забытые деревни и ледяные горы, еще более смертоносные встречи и специальные предметы для разблокировки.
Группа играбельных исследователей в Jumanji: Wild Adventures имеет разблокируемые силы и способности, которые игроки могут использовать для настройки своего стиля игры. Игроки могут играть в одиночку или совместно в локальном кооперативе на 4 игрока.
если в игре нельзя потрогать себя за тити или не встает хер это будет жалкая пародия
Выглядит забавно, но если будут просить за неё 70 бачинских, это будет кринж.
Ух, фигня тогда. Jumanji: The Videogame максимально тупая игра, которая пытается взять названием по известному IP, а геймплей добежать до конца уровня, там что-то типа тотема и нужно стоять в кругу рядом с ним минут 5 отбиваясь от волн врагов, а потом след. уровень.
Тут трейлер конечно куда бодрее, но даже не знаю. Первая такая себе была.