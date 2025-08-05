Кооперативный шутер в космосе Jump Ship переименован в Jump Space

Jump Ship, кооперативный шутер от первого лица с заданиями от Keepsake Games, теперь будет называться Jump Space после выхода в раннем доступе на Xbox Series и ПК в Steam этим летом, объявили разработчики совместно с Coffee Stain Publishing. Дата выхода будет объявлена на Gamescom 2025, которая пройдёт с 20 по 24 августа в Кёльне, Германия.

Генеральный директор Keepsake Games Даниэль Каплан заявил:

Мы решили официально назвать нашу кооперативную космическую эпопею Jump Space и с нетерпением ждём выхода. Мы рады предложить игрокам возможность окунуться в мир космических исследований, взяв на борт собственный корабль и отправившись в космос. По мере того, как ажиотаж вокруг игры растёт в геометрической прогрессии, растут и наши планы на будущее — Jump Space как нельзя лучше отражает этот потенциал. Мы поделимся с вами новыми новостями о дате выхода Jump Space в раннем доступе на Gamescom в этом году!

В преддверии выхода в раннем доступе более миллиона игроков добавили игру в список желаемого в Steam.