Новый трейлер симулятора колонии в стилистике ретро-аниме Jumplight Odyssey ©

На выставке 2023 PC Gaming Show был показан новый трейлер к ретро-аниме Jumplight Odyssey, демонстрирующий стремительные боевые схватки в игре. Игра, представляющая собой ролевую игру по управлению колониями в духе FTL: Faster Than Light от Rimworld, должна выйти в 2023 году. Демоверсия для ПК будет доступна во время Steam Next Fest с 19 по 26 июня.

Игра, разработанная австралийской студией League of Geeks (Armello, Solium Infernum), создана под сильным влиянием Space Battleship Yamato и посвящена космической принцессе Эуфоре, которая ведет свой народ прочь от разрушенной родной планеты.

Хотя игра в основном представляет собой управление колонией, где вам нужно строить корабль, поддерживать его важнейшие процессы и следить за потребностями и отношениями команды, корабль иногда будет подвергаться нападению антагонистичных зутопанов.

В новом трейлере показаны лишь некоторые из способов борьбы с ними, включая создание звездных истребителей и турелей для отражения атаки, а также назначение членов экипажа на боевые роли, в то время как вы заряжаете прыжковый привод корабля, чтобы выбраться оттуда.