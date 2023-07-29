Симулятор колонии в стилистике ретро-аниме Jumplight Odyssey выйдет в раннем доступе 21 августа

Возьмите на себя роль капитана космического ковчега, который несёт на борту последних выживших после разрушения вашей родной планеты. Вам необходимо добраться до легендарного убежища Вечной звезды, где вас ждёт новая жизнь. Но по пути вам придётся столкнуться с множеством опасностей, в том числе с адмиралом Волтаном и его зловещими зутопанцами, которые хотят уничтожить ваш корабль.

Эта игра представляет собой симулятор управления космическим кораблем в котором каждое путешествие будет уникальным и непредсказуемым. Вы будете не только сражаться с врагами, но и заботиться о своём корабле и экипаже. Вы сможете строить новые модули, ремонтировать повреждённые, развивать различные навыки и технологии, а также выращивать еду.

Jumplight Odyssey была вдохновлена аниме-космооперами 1970-х годов, такими как «Космический крейсер Ямато», а также книгами «Чудесные сечения» и «Город добрых дел».