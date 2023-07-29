Симулятор колонии в стилистике ретро-аниме Jumplight Odyssey выйдет в раннем доступе 21 августа

Компания League of Geeks, разработчик известной инди-стратегии Armello и грядущей Solium Infernum, объявила о том, что игра Jumplight Odyssey выйдет в раннем доступе Steam 21 августа. Симулятор колонии в космосе, созданный по мотивам классических научно-фантастических аниме 70-х годов, отмечает дату выхода новым трейлером. Jumplight Odyssey была одной из самых популярных демоверсий на фестивале Steam Next Fest в июне прошлого года, и до сих пор доступна.
Jumplight Odyssey - это уникальное приключение на космическом корабле принцессы Эуфоры, командира SDF Catalina. Вместе с ней вы будете перемещаться по звездным системам, пытаясь спастись от адмирала Вольтана и опасных зутопанцев, в поисках легендарной Звезды Вечности - мифического нового дома далеко за пределами галактики.
Игроки будут управлять ресурсами, определять свой стиль руководства и принимать важные решения, чтобы сохранить надежду на борту SDF Catalina. Назначайте задания членам экипажа в различных подразделениях, таких как научное, инженерное, боевое и снабжение. Отправляйте пилотов на сбор ресурсов, спасайте новых членов экипажа и защищайте корабль от внезапных засад зутопанов, которые неустанно преследуют вас по всей галактике.
по трейлеру не плохо... выйдет и там посмотрим как оно...