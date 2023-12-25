По слухам, Jurassic Park: Survival будет похожа на Alien: Isolation

В этом году на церемонии The Game Awards было сделано несколько неожиданных анонсов, в том числе и Jurassic Park: Survival. Эта игра представляет собой приключенческий экшен от первого лица, основанный на первом фильме.

Судя по показанным кадрам, не стоит удивляться слухам о том, что в ней будет использован подход Alien: Isolation. Джефф Грабб из Giant Bomb сообщил об этом на подкасте XboxEra, отметив, что это "цель", но не вдаваясь в подробности. Означает ли это, что высокоинтеллектуальный динозавр будет постоянно преследовать игрока, неизвестно.

Однако на официальном сайте отмечается, что игрокам предстоит "перехитрить, спастись и взаимодействовать с культовыми динозаврами фильма", используя "изобретательность, отвлекая внимание и скрытность". Каждый динозавр также обладает "собственным отличительным и адаптивным поведением", но как это проявляется в процессе игры, пока неизвестно.

Jurassic Park: Survival выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC, но на данный момент нет информации о сроках выхода.