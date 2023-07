Разработка Just Cause Mobile прекращена ©

Закрытие мобильных игр в наши дни становится обычным явлением, и все больше и больше игр закрываются по разным причинам. Последним, кто присоединился к списку, является Just Cause Mobile, мобильная игра, основанная на популярной серии Just Cause для ПК и консолей. Just Case Mobile, впервые анонсированная во время The Game Awards в декабре 2020 года, должна была выйти в 2021 году, однако похоже, что процесс разработки пошел не так, как ожидалось, и игра была закрыта.

С постоянными задержками, происходящими с 2021 года, это было своего рода неизбежным. Первоначально Just Cause Mobile планировалось запустить в 2021 году, но затем, в июле 2021 года, Square Enix объявила о дальнейшей отсрочке до 2022 года из-за пандемии.

Just Cause Mobile также вошла в ранний доступ в декабре 2021 года сначала в Сингапуре, а затем в апреле 2022 года добавилось больше регионов в Юго-Восточной Азии. Затем, в декабре 2022 года, появилось еще одно объявление, в котором снова упоминалась задержка запуска. Теперь, наконец, команда официально упомянула о закрытии Just Cause Mobile.

В официальном заявлении менеджер сообщества Just Cause Mobile Энн Лу упоминает

«Сегодня у нас важные новости о Just Cause Mobile. С большой грустью мы объявляем об окончании разработки Just Cause Mobile. С завтрашнего дня, 3 июля 2023 года, игра больше не появится в цифровых магазинах. Никогда не бывает легко сделать объявление такого рода, особенно для наших фанатов, которые ждали релиза. Мы искренне ценим поддержку, которую вы нам оказали».