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Kaiserpunk 2024 г.
Стратегия, Строительство
6.1 11 оценок

Вышел трейлер Kaiserpunk - стратегии в сеттинге альтернативного XX века

Simple Jack
Новости

Компания Overseer Games представила геймплейный трейлер Kaiserpunk — градостроительного симулятора с элементами глобальной стратегии. Действие игры происходит в альтернативном XX веке, в разгар Первой мировой войны. В трейлере авторы показали кадры с альфа-версии и отметили, что разработка ускорится, а подробности Kaiserpunk будут чаще публиковать.

В Kaiserpunk можно основать город, управлять им и расширять зону влияния на карте мира. Особое внимание в игре уделят управлению производством и логистике. Каждая улица, фабрика и здание, по словам разработчиков, зависят от стратегических решений игрока.

Доступно строительство дирижаблей и бомбардировщиков, завоевание территорий и заключение торговых сделок, а также многое другое.

Выход Kaiserpunk запланирован на 2024 год.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
MONOLITA

Игра здорового человека! Трейлер понравился.

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