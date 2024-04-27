Вышел трейлер Kaiserpunk - стратегии в сеттинге альтернативного XX века

Эта градостроительная стратегия даёт возможность окунуться в альтернативную историю XX века и создать собственную империю. Игроку предстоит возглавить развитие города-государства, уделяя первостепенное внимание экономическому росту и эффективности производственно-логистических цепочек.

Руководя строительством зданий и разумно распределяя ограниченные ресурсы между ключевыми отраслями промышленности, вы будете последовательно расширять сферы влияния своего города-государства. Вам предстоит внимательно отслеживать изменения на геополитической карте мира и своевременно реагировать на них, заключая выгодные торговые соглашения или вступая в военные конфликты ради захвата новых территорий.

От того, насколько мудро и дальновидно вы будете принимать решения, зависит не только экономическое процветание вашего города, но и благополучие всех его жителей. Каждый ваш шаг окажет непосредственное влияние на развитие игрового мира.

Только от вас зависит судьба созданной империи — выведете ли вы её на пьедестал могущества или станете свидетелем её неминуемого заката.