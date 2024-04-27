Вышел трейлер Kaiserpunk - стратегии в сеттинге альтернативного XX века

Компания Overseer Games представила геймплейный трейлер Kaiserpunk — градостроительного симулятора с элементами глобальной стратегии. Действие игры происходит в альтернативном XX веке, в разгар Первой мировой войны. В трейлере авторы показали кадры с альфа-версии и отметили, что разработка ускорится, а подробности Kaiserpunk будут чаще публиковать.
В Kaiserpunk можно основать город, управлять им и расширять зону влияния на карте мира. Особое внимание в игре уделят управлению производством и логистике. Каждая улица, фабрика и здание, по словам разработчиков, зависят от стратегических решений игрока.
Доступно строительство дирижаблей и бомбардировщиков, завоевание территорий и заключение торговых сделок, а также многое другое.
Выход Kaiserpunk запланирован на 2024 год.
Игра здорового человека! Трейлер понравился.