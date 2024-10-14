Рукопашный roguelite Karate Survivor выходит в конце октября

Alawar объявила, что Karate Survivor, ее экшен 1980-х годов в жанре roguelite, ориентированный на рукопашный бой, выйдет 30 октября на ПК в Steam. Оттачивайте свои боевые навыки, применяйте сокрушительные комбо и станьте непревзойденным мастером боевых искусств.
В Karate Survivor используйте бейсбольные биты, швабры, тарелки и все, что попадется вам под руку, чтобы уничтожать врагов в самых разных местах. Толкайте предметы во врагов, сносите леса и бейте бойцов дверцами от микроволновок, потому что манипуляция окружающей средой является ключом к вашему выживанию. Но не забывайте о своем самом мощном оружии: кулаках и ногах. С сотнями различных атак и уникальных комбинаций, которые можно добавить в свой арсенал, экспериментируйте и открывайте свой собственный стиль боя.
Каждый бой, будь то на городской улице в стиле 1980-х или в местном магазине, быстрый и интенсивный, проверяющий ваши навыки боевых искусств и инстинкты выживания в захватывающих схватках, которые отдают дань уважения вашим любимым боевикам. Благодаря разнообразным локациям и сражениям с боссами, динамичным действиям, ориентированным на ближний бой, и быстрой структуре roguelite, каждый забег в Karate Survivor ощущается не похожим на предыдущий.
эх сегу чтоли достать из шкафа)
не факт, что заработает.
Глянул на этот Тетрис - Каратэ и сразу мысль любопытненько а какая система нужна для этой графики времён Юлия Цезаря..
Минимальные
ОС: 64-разрядная Windows 10
CPU: Intel Core i5-6400
Видео: AMD Radeon RX 550 / NVIDIA GeForce GTX 960
ОЗУ: 8 ГБ
Место на диске: 2 ГБ
Вы это сирёс..Ну давайте ещё ДЛСС и ФСР влепите а тож всё равно может плохо потянуть.
слишком толпой
Все трюки Джеки в одной игре)
все трюки это игра на ps1 Jackie Chan: Stuntmaster