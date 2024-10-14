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Karate Survivor октябрь 2024 г.
Экшен, Вид сверху
5.8 6 оценок

Рукопашный roguelite Karate Survivor выходит в конце октября

monk70
Новости

Alawar объявила, что Karate Survivor, ее экшен 1980-х годов в жанре roguelite, ориентированный на рукопашный бой, выйдет 30 октября на ПК в Steam. Оттачивайте свои боевые навыки, применяйте сокрушительные комбо и станьте непревзойденным мастером боевых искусств.

В Karate Survivor используйте бейсбольные биты, швабры, тарелки и все, что попадется вам под руку, чтобы уничтожать врагов в самых разных местах. Толкайте предметы во врагов, сносите леса и бейте бойцов дверцами от микроволновок, потому что манипуляция окружающей средой является ключом к вашему выживанию. Но не забывайте о своем самом мощном оружии: кулаках и ногах. С сотнями различных атак и уникальных комбинаций, которые можно добавить в свой арсенал, экспериментируйте и открывайте свой собственный стиль боя.

Каждый бой, будь то на городской улице в стиле 1980-х или в местном магазине, быстрый и интенсивный, проверяющий ваши навыки боевых искусств и инстинкты выживания в захватывающих схватках, которые отдают дань уважения вашим любимым боевикам. Благодаря разнообразным локациям и сражениям с боссами, динамичным действиям, ориентированным на ближний бой, и быстрой структуре roguelite, каждый забег в Karate Survivor ощущается не похожим на предыдущий.

-2
6
Karate Survivor
октябрь 2024 г.
Комментарии: 6
Ваш комментарий
ze1n_82

эх сегу чтоли достать из шкафа)

0
sergeu78

не факт, что заработает.

-3
B e s i k

Глянул на этот Тетрис - Каратэ и сразу мысль любопытненько а какая система нужна для этой графики времён Юлия Цезаря..

Минимальные

ОС: 64-разрядная Windows 10

CPU: Intel Core i5-6400

Видео: AMD Radeon RX 550 / NVIDIA GeForce GTX 960

ОЗУ: 8 ГБ

Место на диске: 2 ГБ

Вы это сирёс..Ну давайте ещё ДЛСС и ФСР влепите а тож всё равно может плохо потянуть.

0
sergeu78

слишком толпой

-1
Sayman Kong

Все трюки Джеки в одной игре)

-1
sergeu78

все трюки это игра на ps1 Jackie Chan: Stuntmaster

1