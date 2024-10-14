Рукопашный roguelite Karate Survivor выходит в конце октября

Alawar объявила, что Karate Survivor, ее экшен 1980-х годов в жанре roguelite, ориентированный на рукопашный бой, выйдет 30 октября на ПК в Steam. Оттачивайте свои боевые навыки, применяйте сокрушительные комбо и станьте непревзойденным мастером боевых искусств.

В Karate Survivor используйте бейсбольные биты, швабры, тарелки и все, что попадется вам под руку, чтобы уничтожать врагов в самых разных местах. Толкайте предметы во врагов, сносите леса и бейте бойцов дверцами от микроволновок, потому что манипуляция окружающей средой является ключом к вашему выживанию. Но не забывайте о своем самом мощном оружии: кулаках и ногах. С сотнями различных атак и уникальных комбинаций, которые можно добавить в свой арсенал, экспериментируйте и открывайте свой собственный стиль боя.

Каждый бой, будь то на городской улице в стиле 1980-х или в местном магазине, быстрый и интенсивный, проверяющий ваши навыки боевых искусств и инстинкты выживания в захватывающих схватках, которые отдают дань уважения вашим любимым боевикам. Благодаря разнообразным локациям и сражениям с боссами, динамичным действиям, ориентированным на ближний бой, и быстрой структуре roguelite, каждый забег в Karate Survivor ощущается не похожим на предыдущий.