Keeper 17.10.2025
Адвенчура, Квест, От третьего лица
Microsoft напомнила о недооценённом шедевре Double Fine - игре Keeper

butcher69 butcher69

Microsoft напомнила игрокам о проекте Keeper от студии Double Fine Productions, который, несмотря на отличные отзывы, остался в тени громких релизов этого года. Издатель признал, что игра заслуживает большего внимания, ведь критики и игроки единодушно называют её одной из самых атмосферных и оригинальных работ студии.

На данный момент Keeper доступна на Xbox Series и PC. По данным Metacritic, игра получила 80 баллов, на OpenCritic — 82, а на Steam пользователи оценили её на впечатляющие 90%. При этом продажи проекта остаются скромными, что побудило Microsoft напомнить о его существовании в своих соцсетях.

Keeper продолжает традицию Double Fine, известной по таким хитам, как Psychonauts и Brutal Legend. Студия под руководством Тима Шейфера вновь создала необычный, стилистически выверенный мир, в котором атмосфера, повествование и визуальный стиль сливаются в единое целое.

Microsoft подчеркнула, что Keeper — это «игра, которую нельзя пропустить» для всех, кто ценит продуманные истории, сильных персонажей и авторский подход к геймдизайну.

Комментарии:
spaMER_ID

Это такая лицемерная хрень - НОЛЬ рекламы, но теперь "обратите внимание", а то мы ещё кого-нибудь уволим!

F0XDIE

Не напомнила, а узнала.

нитгитлистер

аа да, любопытная игруля получилась. красивая начало интригующее, после пары патчей думаю пройду полностью

Ahnx

В общем, за этот год не вышло вообще ничего стоящего. Если не считать ремастер древней MGS3.

нитгитлистер

шутить изволите? https://www.playground.ru/games?release=all&sort=follow_month&platform=pc&from=2025-01&to=2025-12 заходим, листаем список и задываемся о своей космической планочке. с тем дже успехом можно легко сказать что за эти 20 лет не вышло ни чего стоящего

Diablonos

Гениальный маркетинговый ход.

Lazy Mutton

Майки на своей волне. Никакой особой рекламы проекта до релиза, а потом студию закроют)