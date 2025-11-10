Microsoft напомнила о недооценённом шедевре Double Fine - игре Keeper

Microsoft напомнила игрокам о проекте Keeper от студии Double Fine Productions, который, несмотря на отличные отзывы, остался в тени громких релизов этого года. Издатель признал, что игра заслуживает большего внимания, ведь критики и игроки единодушно называют её одной из самых атмосферных и оригинальных работ студии.

На данный момент Keeper доступна на Xbox Series и PC. По данным Metacritic, игра получила 80 баллов, на OpenCritic — 82, а на Steam пользователи оценили её на впечатляющие 90%. При этом продажи проекта остаются скромными, что побудило Microsoft напомнить о его существовании в своих соцсетях.

Keeper продолжает традицию Double Fine, известной по таким хитам, как Psychonauts и Brutal Legend. Студия под руководством Тима Шейфера вновь создала необычный, стилистически выверенный мир, в котором атмосфера, повествование и визуальный стиль сливаются в единое целое.

Microsoft подчеркнула, что Keeper — это «игра, которую нельзя пропустить» для всех, кто ценит продуманные истории, сильных персонажей и авторский подход к геймдизайну.