Microsoft напомнила о недооценённом шедевре Double Fine - игре Keeper

Microsoft напомнила игрокам о проекте Keeper от студии Double Fine Productions, который, несмотря на отличные отзывы, остался в тени громких релизов этого года. Издатель признал, что игра заслуживает большего внимания, ведь критики и игроки единодушно называют её одной из самых атмосферных и оригинальных работ студии.
На данный момент Keeper доступна на Xbox Series и PC. По данным Metacritic, игра получила 80 баллов, на OpenCritic — 82, а на Steam пользователи оценили её на впечатляющие 90%. При этом продажи проекта остаются скромными, что побудило Microsoft напомнить о его существовании в своих соцсетях.
Keeper продолжает традицию Double Fine, известной по таким хитам, как Psychonauts и Brutal Legend. Студия под руководством Тима Шейфера вновь создала необычный, стилистически выверенный мир, в котором атмосфера, повествование и визуальный стиль сливаются в единое целое.
Microsoft подчеркнула, что Keeper — это «игра, которую нельзя пропустить» для всех, кто ценит продуманные истории, сильных персонажей и авторский подход к геймдизайну.
Это такая лицемерная хрень - НОЛЬ рекламы, но теперь "обратите внимание", а то мы ещё кого-нибудь уволим!
Не напомнила, а узнала.
аа да, любопытная игруля получилась. красивая начало интригующее, после пары патчей думаю пройду полностью
В общем, за этот год не вышло вообще ничего стоящего. Если не считать ремастер древней MGS3.
шутить изволите? https://www.playground.ru/games?release=all&sort=follow_month&platform=pc&from=2025-01&to=2025-12 заходим, листаем список и задываемся о своей космической планочке. с тем дже успехом можно легко сказать что за эти 20 лет не вышло ни чего стоящего
Гениальный маркетинговый ход.
Майки на своей волне. Никакой особой рекламы проекта до релиза, а потом студию закроют)