Создатели Psychonauts представили свой новый проект - Keeper

Студия Double Fine, известная благодаря Psychonauts 2, представила свой новый проект — Keeper. Анонс игры состоялся на Xbox Games Showcase 2025, вызвав живой интерес благодаря необычному подходу к повествованию.
Keeper — это приключение без слов, в котором игроки управляют необычным героем — маяком с ногами. В мире, где человечество давно исчезло, этот ветхий маяк внезапно оживает и отправляется в путешествие к центру загадочного острова. Вместе с ним идёт птица, способная взаимодействовать с древними механизмами, помогая в исследовании постчеловеческого мира.
Игра рассказывает о дружбе и поиске нового смысла жизни в пустом мире. Креативным руководителем выступил Ли Петти, ветеран Double Fine, работавший над Psychonauts 2, Brutal Legend и другими проектами студии.
Keeper выйдет на PC и Xbox Series X/S 17 октября, обещая атмосферное и необычное приключение для любителей нестандартных историй и красивой графики.
Еще один симулятор ходьбы, но теперь в роли торшера. Спасибо Майкрософт за наполнение геймпасса этим артхаусным мусором. Художники явно не выходили из трипа.
Ты хоть в одну игру от Double Fine играл?
Прошлые заслуги не дают индульгенцию на выпуск артхаусного симулятора ходячей лампы для затыкания дыр в подписке.