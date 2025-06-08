Создатели Psychonauts представили свой новый проект - Keeper

Студия Double Fine, известная благодаря Psychonauts 2, представила свой новый проект — Keeper. Анонс игры состоялся на Xbox Games Showcase 2025, вызвав живой интерес благодаря необычному подходу к повествованию.

Keeper — это приключение без слов, в котором игроки управляют необычным героем — маяком с ногами. В мире, где человечество давно исчезло, этот ветхий маяк внезапно оживает и отправляется в путешествие к центру загадочного острова. Вместе с ним идёт птица, способная взаимодействовать с древними механизмами, помогая в исследовании постчеловеческого мира.

Игра рассказывает о дружбе и поиске нового смысла жизни в пустом мире. Креативным руководителем выступил Ли Петти, ветеран Double Fine, работавший над Psychonauts 2, Brutal Legend и другими проектами студии.

Keeper выйдет на PC и Xbox Series X/S 17 октября, обещая атмосферное и необычное приключение для любителей нестандартных историй и красивой графики.