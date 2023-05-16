Kena: Bridge of Spirits может появиться на Xbox Series X|S и One ©

Kena: Bridge of Spirits, популярный приключенческий экшен от Ember Lab, может появиться на Xbox Series X|S и Xbox One, как только закончится период эксклюзивности для консолей PS5 и PS4, согласно тому, что авторы предположили в Twitter.

В ответ на сообщение пользователя, разочарованного тем, что игра еще не появилась на консолях Microsoft, официальный аккаунт Ember Lab ответил: «никогда не говори никогда!», предполагая, что Kena: Bridge of Spirits рано или поздно также может появиться на Xbox. Однако уточняется, что на данный момент конкретных планов анонсировать нет, так что в любом случае придется подождать.

Kena: Bridge of Spirits появилась на PS5, PS4 и ПК 21 сентября 2021 года. Таким образом, с момента ее запуска прошло более полутора лет, и поэтому теперь, возможно, настало время для возможного выхода на Xbox. То же самое относится и к Stray, которая недавно получила возрастной рейтинг от ESRB как версии для Xbox Series X|S и One.