Killer Instinct переводят на современную серверную инфраструктуру ©

Разработчик Iron Galaxy объявил, что переводит файтинг 2013 года Killer Instinct на более современную серверную инфраструктуру. Разработчик сообщил в своем блоге, что обслуживание игры стало сложным из-за зависимости от устаревших серверов.

Теперь устаревшие сервисы Killer Instinct переносятся на сервисы PlayFab, и этот процесс займет несколько месяцев. Студия дает понять, что это обновление для улучшения качества жизни, и поэтому оно не включает в себя никакого нового контента или изменений в балансировке и настройке игры.

Поскольку первая сборка, использующая новые серверы, уже вышла, студия также предупредила, что у некоторых игроков время начальной загрузки может быть больше обычного - в среднем около 40-60 секунд, но может достигать нескольких минут в зависимости от скорости соединения.

Игроки Xbox также временно не смогут купить KI Gold. Пока не будет завершено изменение бэкенда, KI Gold не будет доступен для покупки непосредственно в игре, и игрокам придется переходить через веб-сайт Xbox на страницу магазина Killer Instinct.

Обновление также принесет с собой пару дополнительных исправлений, о которых вы можете прочитать ниже.