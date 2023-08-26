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Killer Klowns from Outer Space: The Game 2023 г.
4.9 12 оценок

Геймплейный трейлер Killer Klowns from Outer Space: The Game

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butcher69
Новости

Новый издатель грядущей асимметричной многопользовательской игры Killer Klowns from Outer Space: The Game был объявлен во время Gamescom 2023. Компания Illfonic, создавшая игры Ghostbusters: Spirits Unleashed и Predator: Hunting Grounds, займутся изданием игры после заключения сделки с оригинальным издателем, компанией Good Shepherd.

Кроме того, на выставке Gamescom был представлен новый трейлер, который можно посмотреть выше. В нем рассказывается о кровавых расправах, которые ожидают игроков после выхода Killer Klowns from Outer Space: The Game выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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