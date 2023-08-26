Геймплейный трейлер Killer Klowns from Outer Space: The Game

Новый издатель грядущей асимметричной многопользовательской игры Killer Klowns from Outer Space: The Game был объявлен во время Gamescom 2023. Компания Illfonic, создавшая игры Ghostbusters: Spirits Unleashed и Predator: Hunting Grounds, займутся изданием игры после заключения сделки с оригинальным издателем, компанией Good Shepherd.
Кроме того, на выставке Gamescom был представлен новый трейлер, который можно посмотреть выше. В нем рассказывается о кровавых расправах, которые ожидают игроков после выхода Killer Klowns from Outer Space: The Game выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Классный был фильм.