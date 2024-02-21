Killer Klowns from Outer Space: The Game обзавелась датой релиза

Асимметричная многопользовательская онлайн-игра «три против семи» Killer Klowns from Outer Space: The Game выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 4 июня, объявили издатель и разработчик illFonic и разработчик Teravision Games.
Killer Klowns from Outer Space: The Game — это асимметричный многопользовательский хоррор, основанный на культовом фильме 80-х. В битве между клоунами-убийцами и жителями бухты Кресент объедините усилия и используйте свой ум, чтобы собрать людей или спасти их от инопланетного вторжения.