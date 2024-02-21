Killer Klowns from Outer Space: The Game обзавелась датой релиза

Сетевой экшен, вдохновлённый культовым фильмом 80-х годов «Клоуны-убийцы из космоса». В этой игре вам предстоит вступить в эпическую битву между зловещими клоунами-захватчиками и отчаянными жителями маленького городка Кресент-Коув.

Вы можете выбрать, за кого вы хотите играть: за клоуна или за человека. Если вы выберете клоуна, то вы будете работать в команде из трёх человек, чтобы охотиться на людей, используя свои невероятные способности, смертоносное оружие и забавные ловушки. Ваша цель — убить как можно больше людей и завершить свое вторжение на Землю.

Если вы выберете человека, то вам нужно будет сражаться в команде из семи человек, чтобы противостоять клоунам и сделать всё необходимое для того, чтобы спасти свой город. Вы можете выбрать один из нескольких классов, подходящих вашему стилю игры и отправиться исследовать город в поисках полезных ресурсов. Вам необходимо выжить и помешать клоунам выполнить свой план.

Кресент-Коув — это огромная арена для асимметричных сражений 3 против 7 между клоунами и людьми. Здесь у вас будет возможность посетить различные места, а сама карта будет меняться при каждой новой игре, что добавляет непредсказуемости в игровой процесс. Вы можете использовать разные тактики и стратегии для обеих команд, чтобы получить преимущество над своими врагами.