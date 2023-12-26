Режиссер "Клоунов-убийц из космоса" хотел бы поработать над мини-сериалом

В скором времени может появиться новый телесериал, продолжающий историю "Клоунов-убийц из космоса".
Фильм "Клоуны-убийцы из космоса" уже давно стал культовым в хоррор-сообществе. Тем не менее, это один из тех редких фильмов жанра, который так и не получил официального продолжения. Братья Чиодо (Стивен, Чарльз и Эдвард), вместе создавшие фильм, уже несколько десятилетий безуспешно пытаются снять продолжение. В новом интервью журналу SFX Magazine Стивен Чиодо, режиссер оригинального фильма, рассказал, что сейчас он пытается добиться одобрения восьмисерийного сериала для стримингового сервиса, а не пытается снять еще один полнометражный фильм.
Моя цель - сделать восьмисерийный мини-сериал для стриминговых сервисов. У нас есть отличная концепция, которая продолжает историю наших главных героев. Мы будем следовать за новой группой подростков, которые сталкиваются с клоунами и встречают пьяницу, живущего в своем фургоне - это Майк Тобакко. Происходит большое вторжение, и мы оказываемся на планете клоунов. Вы еще даже не видели животных-клоунов на планете клоунов. Там целый мир вещей, которые мы задумали!.
В оригинальном фильме, вышедшем на экраны в 1988 году, Майк Тобакко - один из главных героев, которого сыграл Грант Креймер. Сюзанна Снайдер также исполнила роль девушки Майка, Дебби, а Джон Аллен Нельсон — роль Дэйва, офицера полиции, который оказался бывшим парнем Дебби. Сюжет, написанный по сценарию Чарльза и Стивена Чиодо, повествует о вторжении на Землю клоуноподобных инопланетян, вооруженных оружием, превращающим людей в коконы из сахарной ваты.
Было много фальстартов сиквела фильма, но он никак не может выбраться из ада разработки. В какой-то момент многообещающей выглядела адаптация телешоу, когда в 2018 году стало известно, что за проект возьмется телеканал Syfy. Однако запланированное телешоу так и не увидело свет, отправив братьев Чиодо обратно к чертежной доске. Однако на подходе видеоигра, которая потенциально может помочь франшизе возродить свою популярность. Это может открыть дверь для сиквела, который наконец-то будет снят с производства.
что за бред? это вообще откуда выпало и кто об этом знает?
лучше бы сериал про зубастиков или гремлинов сняли