Игроки продолжают критиковать ультимативное издание Killing Floor 2 в Steam

После того, как разработчики игры Killing Floor 2 объявили о прекращении поддержки игры, в Steam началась крупная распродажа, позволявшая купить игру за 44 рубля. Однако, помимо этого, можно было купить полное издание игры за 238 рублей.



Это издание было интересно не только наличием двух сезонных абонементов с оружием, но и наличием дорогих костюмов и персонажей, которые раньше продавались лишь за деньги в самой игре и не были доступны в виде DLC.

Многие игроки увидели в этом DLC возможность получить редкие скины, но по непонятной причине не получили. Они не появлялись в игре после покупки ультимативного издания. Игроки стали писать об этом на форуме игры и публиковать негативные отзывы.

22 мая разработчики игры выпустили объявление, в котором сообщили, что сервер предметов стал работать лучше. Они также рекомендовали игрокам перезапустить игру и компьютер, а в случае если предметы не появлялись - писать заявку в техподдержку.

Но даже после этого игроки продолжали писать негативные отзывы на DLC Ultimate Edition Upgrade. На данный момент оно имеет статус “Крайне отрицательные/В основном отрицательные” на основе 160 отзывов.



Это крайне плохой результат для дополнения, включающего почти все важные предметы игры, платных персонажей, Deluxe издание Killing Floor 2 и копию Killing Floor 1.

Рейтинг игры в Steam при этом не изменился - система Steam зафиксировала 408 негативных отзывов за период последних скидок. Рейтинг игры “В основном положительные/Очень положительные” на основе 79 942 отзывов.

Ранее Tripwire Interactive сообщили, что сервер предметов испытывает нагрузки из-за бесплатных выходных и новых игроков, купивших игру на скидках.