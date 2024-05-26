Игроки продолжают критиковать ультимативное издание Killing Floor 2 в Steam

После того, как разработчики игры Killing Floor 2 объявили о прекращении поддержки игры, в Steam началась крупная распродажа, позволявшая купить игру за 44 рубля. Однако, помимо этого, можно было купить полное издание игры за 238 рублей.
Это издание было интересно не только наличием двух сезонных абонементов с оружием, но и наличием дорогих костюмов и персонажей, которые раньше продавались лишь за деньги в самой игре и не были доступны в виде DLC.
Многие игроки увидели в этом DLC возможность получить редкие скины, но по непонятной причине не получили. Они не появлялись в игре после покупки ультимативного издания. Игроки стали писать об этом на форуме игры и публиковать негативные отзывы.
22 мая разработчики игры выпустили объявление, в котором сообщили, что сервер предметов стал работать лучше. Они также рекомендовали игрокам перезапустить игру и компьютер, а в случае если предметы не появлялись - писать заявку в техподдержку.
Но даже после этого игроки продолжали писать негативные отзывы на DLC Ultimate Edition Upgrade. На данный момент оно имеет статус “Крайне отрицательные/В основном отрицательные” на основе 160 отзывов.
Это крайне плохой результат для дополнения, включающего почти все важные предметы игры, платных персонажей, Deluxe издание Killing Floor 2 и копию Killing Floor 1.
Рейтинг игры в Steam при этом не изменился - система Steam зафиксировала 408 негативных отзывов за период последних скидок. Рейтинг игры “В основном положительные/Очень положительные” на основе 79 942 отзывов.
Ранее Tripwire Interactive сообщили, что сервер предметов испытывает нагрузки из-за бесплатных выходных и новых игроков, купивших игру на скидках.
То есть 2 часть почти мертва как и первая ? // Архатос Дэксадус
Если не играть в 4 ночи, то онлайна в игре хватает. На стандартном режиме на любой сложности всегда люди есть.
Потом как выйдет КФ 3 то в КФ1 и КФ2 резко упадет онлайн и не поднимется больше . // Архатос Дэксадус
Ну тут да, как с первой частью было, когда вторая вышла. Надеюсь, 3 не будет плохой.
Так сколько лет прошло, вообще, обидно, что те, кто поддержал на старте в итоге не как не поощряются.
Вау. Значит неделю назад в КФ было почти 40к? Привык к 2к.
Заходил как-то и видел, что инвентарь недоступен (а ещё музыка в игре), но всё равно было.
А чё ещё все ждали, когда онлайн на 2000% подскачил?
Неплохо гоев на деньги прогрели. Мало то, что ДЛС можно бесплатно включить, так эти хомячки побежали СКИНЫ покупать за 1к, лол. Сами виноваты, зачем они вообще побежали покупать ДЛС если играть не будут? Уверен, через месяц онлайн снова упадёт до 2-3к.
С другой стороны спасибо за вложения, благодаря таким богатеям я смогу в КФ3 поиграть.