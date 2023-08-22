На Gamescom 2023 прогремел анонс Killing Floor 3 ©

Неожиданным сюрпризом этой Gamescom стал анонс продолжения популярной серии кооперативных шутеров Killing Floor. Во время трансляции Opening Night Live разработчики презентовали прямое продолжение — Killing Floor 3. Увидеть дебютный тизер проекта с кинематографической графикой можно ниже.

В новой части игрокам предстоит взять на себя роль военизированных повстанцев Nightfall, которым предстоит дать отпор модернизированным чудовищам. Вместе с еще пятью соратниками на поле боя нужно будет проявить все свои навыки для победы над постоянными волнами врагов. В борьбе с монстрами у вас может быть новейший арсенал оружия и навыки, любой из которых станет вашим за заработанные деньги.

На дворе 2091 год и мегакорпорация Horzine создала самую совершенную армию - послушную орду биоинженерных чудовищ под названием Zeds. Теперь только повстанческая группа Nightfall стоит между этими адскими созданиями и будущим человечества.

Killing Floor 3 обещает выйти на ПК, PS5 и Xbox Series.