на главную
об игре
Killing Floor 3 2024 г.
0 0 оценок

На Gamescom 2023 прогремел анонс Killing Floor 3

©
Gutsz
Новости

Неожиданным сюрпризом этой Gamescom стал анонс продолжения популярной серии кооперативных шутеров Killing Floor. Во время трансляции Opening Night Live разработчики презентовали прямое продолжение — Killing Floor 3. Увидеть дебютный тизер проекта с кинематографической графикой можно ниже.

В новой части игрокам предстоит взять на себя роль военизированных повстанцев Nightfall, которым предстоит дать отпор модернизированным чудовищам. Вместе с еще пятью соратниками на поле боя нужно будет проявить все свои навыки для победы над постоянными волнами врагов. В борьбе с монстрами у вас может быть новейший арсенал оружия и навыки, любой из которых станет вашим за заработанные деньги.

На дворе 2091 год и мегакорпорация Horzine создала самую совершенную армию - послушную орду биоинженерных чудовищ под названием Zeds. Теперь только повстанческая группа Nightfall стоит между этими адскими созданиями и будущим человечества.

Killing Floor 3 обещает выйти на ПК, PS5 и Xbox Series.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Caskett

Надеюсь игра не будет засрана золотыми шапками и скинчиками как KF2.

0
KIBERMAX

Если разрабы не придумали ничего нового, а геймплей окажется на подобии 2-й или 1-й частях, то это провал, игре нужны новые фишки.

-3
Truth85

мёртворождённая поделка, в целом весь этот жанр умер уже давно и не интересен

-8
wdymBro Truth85

Пегачей как послушать то дота и кс с апексом тоже мертвы. Как и все остальные игры которые топ 10 стима десятилетие не покидают)

4