Новый закулисный ролик дает возможность узнать о процессе создания первого трейлера Killing Floor 3

Разработчик и издатель Tripwire Interactive сообщили о выходе нового видеоролика для Killing Floor 3 - следующей главы безумно успешной флагманской франшизы, разрабатываемой для ПК (через Steam и Epic Games Store), PlayStation5 и Xbox Series X|S.
Вслед за трейлером Killing Floor 3, впервые представленным на мероприятии Gamescom 2023 Opening Night Live, сегодня выходит новый видеоролик "Создание монстра", который позволяет взглянуть на закулисные сцены и увидеть, с каким мастерством, искусностью и страстью создавался этот ролик, в том числе на дизайн и разработку культового Fleshpound - одного из многих ужасающих Zeds, с которыми игроки столкнутся после выхода Killing Floor 3 на мировой рынок.
Killing Floor 3 - очередная часть легендарной серии кооперативных экшен-хоррор FPS. На дворе 2091 год, прошло 70 лет после событий Killing Floor 2, и мегакорпорация Horzine создала лучшую армию: послушную орду биоинженерных чудовищ под названием Zeds. Теперь единственное, что стоит между этими адскими созданиями и будущим человечества, - повстанческая группировка Nightfall. В этом напряженном шутере от первого лица игроку предстоит стать специалистом Nightfall, объединив усилия с пятью товарищами по команде, сражаться в разрушенном войной антиутопическом будущем.