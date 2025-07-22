Создатели Killing Floor 3 сообщили точное время выхода

Наконец-то, после долгих лет ожидания, в этом месяце Killing Floor 3 выйдет на всех основных платформах, включая ПК. Это продолжение Killing Floor 2, вышедшей в 2016 году. Поклонники серии с нетерпением ждут выхода следующей части, и поскольку дата выхода уже не за горами, разработчики сообщили точное время выхода Killing Floor 3

Несмотря на то, что дата выхода была подтверждена несколько месяцев назад, разработчики, Tripwire Interactive, недавно опубликовали в Steam обновление, в котором назвали точное время выхода. Кроме того, они также подтвердили, когда игроки смогут начать предзагрузку игры, что является отличной новостью для тех, кто хочет окунуться в мир игры сразу после её выхода.

Согласно официальному обновлению, Killing Floor 3 выйдет 24 июля в 16:00 МСК. Что касается предварительной загрузки, она стартовала сегодня в 16:00 МСК.