Анонсирующее Kingdom Come 2 видео будет длиться 13 минут

Как мы уже сообщали вам в конце прошлой недели, студия Warhorse представит свою новую игру в этот четверг в 21:00 МСК. Разработчики не столь конкретны, как ожидалось, лишь упомянули в первом тизере, что показ будет транслироваться на YouTube и Twitch, указали время и поделились изображением со всадником на лошади, которое с тех пор стало предметом горячие дискуссии. Теперь разработчики из пражской студии отмечают это событие и добавляют изображение горгульи.

Благодаря доступности грядущего ролика на YouTube стало известно, что видео будет длиться 13 минут и, веротяно, не покажет геймплейных кадров.

Напоминаем, что единственная пока игра студии Warhorse — Kingdom Come: Deliverance — вышла шесть долгих лет назад, так что даже этот факт усиливает желание узнать, что же готовит команда Даниэля Вавры. По данным инсайдерам, нас ждёт сиквел исторической ролевой игры.