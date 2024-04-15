Анонсирующее Kingdom Come 2 видео будет длиться 13 минут

Как мы уже сообщали вам в конце прошлой недели, студия Warhorse представит свою новую игру в этот четверг в 21:00 МСК. Разработчики не столь конкретны, как ожидалось, лишь упомянули в первом тизере, что показ будет транслироваться на YouTube и Twitch, указали время и поделились изображением со всадником на лошади, которое с тех пор стало предметом горячие дискуссии. Теперь разработчики из пражской студии отмечают это событие и добавляют изображение горгульи.
Благодаря доступности грядущего ролика на YouTube стало известно, что видео будет длиться 13 минут и, веротяно, не покажет геймплейных кадров.
Напоминаем, что единственная пока игра студии Warhorse — Kingdom Come: Deliverance — вышла шесть долгих лет назад, так что даже этот факт усиливает желание узнать, что же готовит команда Даниэля Вавры. По данным инсайдерам, нас ждёт сиквел исторической ролевой игры.
Одна из тех игр которым простительно баги XD
Свинья