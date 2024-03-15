Digital Foundry провели технический анализ Kingdom Come: Deliverance для Nintendo Switch

Чешская историческая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance от студии Warhose недавно заглянула на новую платформу — Nintendo Switch. Томас Морган из Digital Foundry смог протестировать порт от компании Saber Interactive, и представил достаточно подробный анализ.

Конечно, пришлось пойти на существенные уступки. Игра визуализируется в динамическом разрешении от 540p до 720p, а затем масштабируется до Full HD (если вы играете в док-режиме). По сравнению с версией для Xbox One, с которой Морган сравнивал новый порт, KCD для Switch имеет помимо меньшего разрешения менее детализированные текстуры, меньшую дистанцию ​​прорисовки и худшие тени. В некоторые моменты (в основном на улице, в густой растительности) изображение также может оказаться несколько перефокусированным.

Напротив, позитивной новостью является сохранение некоторых технологий. В игре вы встретите отражения через SSR или освещение в реальном времени CryEngine под названием SVOGI, хотя и в ограниченном объеме. Хорошая новость, например, в том, что игра запускается на минуту быстрее (по сравнению с XONE), хотя ждать все равно придется почти полторы минуты.

Частота кадров, конечно, не идеальна. В более спокойных местах игра может держать 30 FPS, но, к сожалению, у нее нестабильный график кадров, поэтому даже в эти моменты она не будет полностью плавной. В деревнях, внутриигровых роликах или во время боев частота кадров значительно падает. Обычно она держится на уровне 25 FPS, в худших случаях иногда может упасть где-то до 15 FPS. Только предварительно отрендеренные ролики с частотой 30 кадров в секунду и правильным графиком кадров работают абсолютно стабильно.

В общем, это порт со значительными компромиссами. Возможно, это не принесет вам полноценного опыта, но вы даже не могли ожидать этого от этой конверсии. В результате на таком старом железе игра выглядит вполне прилично. Кроме того, это возможность наслаждаться игрой на ходу в портативном режиме.