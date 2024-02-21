Kingdom Come: Deliverance выйдет на Switch в марте

Трансляция Nintendo Direct: Partner Showcase, среди прочего, принесла информацию о Kingdom Come: Deliverance для Switch. Заодно мы узнали самое главное — дату релиза. Порт будет выпущен 15 марта.
Kingdom Come Deliverance: Royal Edition, включающая все вышедшие DLC («Сокровища прошлого», «Из пепла», «Любовные приключения смелого сэра Ганса Капона», «Банда ублюдков» и «Женский удел»), будет стоить 50 евро на Switch. Размер игры должен составлять 16 ГБ. Порт Switch не создается непосредственно Warhorse Studios, но над ним работает команда Sabre Interactive.
Ты Генри, сын кузнеца. Втянутый в бушующую гражданскую войну, вы беспомощно наблюдаете, как захватчики штурмуют вашу деревню и убивают ваших друзей и семью. Едва избежав жестокого нападения, вы отправляетесь на поиски мести за своих родителей и отражения сил вторжения.
В potato режиме?
Бедные Saber. Мне их искренне жаль.
И будет полным провалом на этой тощенькой консольке, с 20-ю кадрами и догрузками текстур при поворотах камеры...
Чего?
Помню её ряженка 3600x с 2070 вытягивала кое как в 60 фпс на высоких и это после патчей
Она и на PS4 Pro довольно хреновенько выглядела.