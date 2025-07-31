Официальный аккаунт Kingdom Come: Deliverance тизерит версию для PS5

Далекая от совершенства, Kingdom Come: Deliverance - это добротная ролевая игра с хорошим повествованием, не уступающая своему сиквелу. Тем не менее, игра отчаянно нуждается в обновлении, и, к счастью, ремастер, возможно, уже на подходе, судя по тому, что сообщается в аккаунте игры в социальных сетях.

В социальной сети X аккаунт игры опубликовал загадочный твит, под которым один из фанатов спросил, работают ли они над PS5-версией Kingdom Come: Deliverance. Можно с уверенностью сказать, что ответ практически подтвердил, что обновление уже на подходе. Более того, PlayStation Game Size - аккаунт X, известный тем, что публикует информацию о PS Store и размерах игр, - совсем недавно также намекнул на ремастер первой части игры.

Впрочем, ранее в Warhorse Studios отрицали, что когда-либо будут делать ремастер Kingdom Come: Deliverance. Возможно, что новая версия окажется лишь небольшим обновлением с рядом дополнительных функций, а также поддержкой более высокой частоты кадров, разрешения и лучшего времени загрузки.

Напомним, что оригинальная игра вышла в 2018 году на PC, PS4 и Xbox One, а на PS5 и Xbox Series X/S она доступна по обратной совместимости.