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Kingdom Come: Deliverance 13.02.2018
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 5 337 оценок

Kingdom Come: Deliverance может получить улучшенную версию для современных консолей

AceTheKing AceTheKing

Датамайнер, который недавно обнаружил упоминание неанонсированной Assassin's Creed в базе данных Playstation Store, сообщает о том, что Kingdom Come: Deliverance может получить улучшенную версию для современных консолей.

Предположительно, она будет включать в себя поддержку разрешения 4K и 60 кадров в секунду, пакет текстур высокого разрешения и другие улучшения, которые были внесены в версию для PC за эти годы.

Оригинальная игра вышла в 2018 году на PC, PS4 и Xbox One и доступна на PS5 и Xbox Series X/S через обратную совместимость.

25
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Egik81

для поддержки продаж 2 части почему бы и нет.

6
Пользователь ВКонтакте

"улучшенную для консолей" - оксюморон)) // Jimmie Johnson

4
Vova S

... "нового поколения".

2
sa1958

Ну и ладненько.

4
The Ryan

Хотел бы небольшой ремастер игры и для PC. Хотя бы нативно добавить DLSS. В остальном ничего не менял — пусть механики чуть топорнее, чем во 2 части, игра отличная!

3
Ziyter7

5 лет прошло, а они только сейчас очухались. Они точно в Чехии, а не в Эстонии?

3
211186

60 кадров ппц как не хватает

3
-zotik-

Было бы славно. Но мне больше не хватало дальности прорисовки

2
pavloalex

Играйте в игры, на игровых ПК - и будет Вам счастье!)