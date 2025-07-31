Датамайнер, который недавно обнаружил упоминание неанонсированной Assassin's Creed в базе данных Playstation Store, сообщает о том, что Kingdom Come: Deliverance может получить улучшенную версию для современных консолей.
Предположительно, она будет включать в себя поддержку разрешения 4K и 60 кадров в секунду, пакет текстур высокого разрешения и другие улучшения, которые были внесены в версию для PC за эти годы.
Оригинальная игра вышла в 2018 году на PC, PS4 и Xbox One и доступна на PS5 и Xbox Series X/S через обратную совместимость.
для поддержки продаж 2 части почему бы и нет.
"улучшенную для консолей" - оксюморон)) // Jimmie Johnson
... "нового поколения".
Ну и ладненько.
Хотел бы небольшой ремастер игры и для PC. Хотя бы нативно добавить DLSS. В остальном ничего не менял — пусть механики чуть топорнее, чем во 2 части, игра отличная!
5 лет прошло, а они только сейчас очухались. Они точно в Чехии, а не в Эстонии?
60 кадров ппц как не хватает
Было бы славно. Но мне больше не хватало дальности прорисовки
Играйте в игры, на игровых ПК - и будет Вам счастье!)