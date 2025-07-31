Датамайнер, который недавно обнаружил упоминание неанонсированной Assassin's Creed в базе данных Playstation Store, сообщает о том, что Kingdom Come: Deliverance может получить улучшенную версию для современных консолей.

Предположительно, она будет включать в себя поддержку разрешения 4K и 60 кадров в секунду, пакет текстур высокого разрешения и другие улучшения, которые были внесены в версию для PC за эти годы.

Оригинальная игра вышла в 2018 году на PC, PS4 и Xbox One и доступна на PS5 и Xbox Series X/S через обратную совместимость.