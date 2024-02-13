Продажи ролевой игры Kingdom Come: Deliverance перешагнули отметку в 6 миллионов копий

Warhorse Studios недавно объявила, что ролевая игра с открытым миром Kingdom Come: Deliverance выйдет для Nintendo Switch в начале 2024 года.Студия также сообщила последние данные о продажах, и выяснилось, что совокупные продажи проекта наконец превысили 6 миллионов копий.
В июне 2022 года сообщалось, что продажи продажи превысили 5 миллионов копий, таким образом, за полтора года тираж игры увеличился ещё на 1 миллион.
Где продолжение, Вавра?!
Вавра вроде заикался про трилогию так что выйдет, может вторая часть через год-два!
Выпустили бы на актуальные консоли с 60фпс
Где продолжение, где концовка, отомстит за родителей или что? Буд-то история на середине оборвалась.
Ага молодцы, где продолжение ?
тут все просто, разрабы последовали выбору их персонажа:
херовая то игра