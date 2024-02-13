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Kingdom Come: Deliverance 13.02.2018
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 3 181 оценка

Продажи ролевой игры Kingdom Come: Deliverance перешагнули отметку в 6 миллионов копий

monk70
Новости

Warhorse Studios недавно объявила, что ролевая игра с открытым миром Kingdom Come: Deliverance выйдет для Nintendo Switch в начале 2024 года.Студия также сообщила последние данные о продажах, и выяснилось, что совокупные продажи проекта наконец превысили 6 миллионов копий.

В июне 2022 года сообщалось, что продажи продажи превысили 5 миллионов копий, таким образом, за полтора года тираж игры увеличился ещё на 1 миллион.

16
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
nowisee

Где продолжение, Вавра?!

7
Bait795

Вавра вроде заикался про трилогию так что выйдет, может вторая часть через год-два!

2
-zotik-

Выпустили бы на актуальные консоли с 60фпс

2
L1no

Где продолжение, где концовка, отомстит за родителей или что? Буд-то история на середине оборвалась.

1
Ivan313

Ага молодцы, где продолжение ?

0
GraF68ru

тут все просто, разрабы последовали выбору их персонажа:

8
Александр Мотошвили

херовая то игра

-17