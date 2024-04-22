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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 124 оценки

Игроки спорят о этническом разнообразии в средневековой Богемии KC:D2

Gruz_
Новости

Недавно стало известно, что Kingdom Come: Deliverance 2 будет отличаться этническим разнообразием. А поскольку в наши дни этот вопрос может быть для многих немного чувствительным, среди геймеров разгорелась бурная дискуссия.

Кто-то успокаивает наиболее обеспокоенных интернет-пользователей, указывая, что под этническим разнообразием, скорее всего, подразумеваются такие национальности, как поляки, немцы, венгры или турки, которые и в самом деле проживали в средневековой Богемии.

При этом игроки подчеркивают, что, когда они слышат слово "разнообразие", то многие начинают сразу же думать, что в KCD2 появятся "все народы мира". По их мнению, для них это равносильно необоснованному недоверию к Warhorse Studios, которая, как-никак, в оригинальной игре очень много внимания уделила реализму и постаралась как можно лучше показать исторический период, о котором идет речь.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S предположительно во второй половине 2024 года.

40
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
borsic

Надеюсь у Вавры остался стержень не прогибаться под всех этих вечно ущемлённых и сделать такой же хороший продукт.

37
simiola

Дело не в том, чтоб прогнуться. Мега корпорация Blackrock платит разрабам бабки, если тебя добавляют повестку в игры. Это утрировано, но суть примерно такая

4
rewgerg43252

Ну Take Two вполне себе прогнулись, и даже встали раком.
Хотя на фоне "геймергейта 2.0" менять свои взгляды в радужную сторону- очень глупо.

0
Сетеш simiola

очень сомневаюсь, что эта блэкрок финансирует всех разработчиков игр или кино

0
nemsis94 simiola

Я слышал, если есть моменты из либеральной помойки. То разрабы и издатель где то не облагаются налогом. А на какие то инструменты скидки. По этому все пытаются добавить всякую радужную дичь, чтобы тупо с экономить.

0
Олег Дудин

Всё должно быть исторически достоверно. Если в Богемии были жители Африки, пусть будут. Но именно в том количестве, как было на самом деле (а не каждый второй).

14
simiola

Ну ПК сделают на всю игру 1-2 персонажей негров и уже поднимется вой

0
rewgerg43252 simiola

Если эти нerры будут незаметны в темноте шахт, то я не против.

1
sergeu78

какая может быть достоверность. если мы недавнее советское прошлое изучаем по художественным фильмам. 90-е каждый трактует как хочет.

1
barabear

Ну если будут в клетках, то достоверно...

-1
Randpass

Знаете, я тут сейчас подумал, а ведь повесточка сделала все чтобы буквально заставить игроков ненавидеть черных и ненатуральных персонажей. Ироничненько

Знаете, я тут сейчас подумал, а ведь повесточку сделала все чтобы буквально заставить игроков ненавидеть черных и ненатуральных персонажей. Ироничненько

делала все чтобы буквально заставить игроков ненавидеть черных и ненатуральных персонажей. Ироничненькоделала все чтобы буквально заставить игроков ненавидеть черных и ненатуральных персонажей. Ироничненько

9
Randpass

Вот как это вообще произошло с моим комментарием? Даже исправлять не буду, как и те кто отвечает за работу сайта

12
Eios

Воистину правду глаголишь =) Лет 10 назад мне было пофиг на всех этих заднеприводных и прочих фриков. Вели бы себя дальше как люди, никто бы им и слова не сказал. Все эти навязывания лгбт через игры, фильмы, эта пропаганда, вызывают только ненависть к ним. И чем больше они права качают, тем сильнее эту ненависть провоцируют.

13
Alamut95

Это эхо у тебя )

3
mrKAB2N

Я давно об этом задумался, и да, мне так же как и 90 процентов жителей СНГ было плевать на чернокожих и геев, пока не стали в каждом фильме и сериале пихать повесточки, а потом и до игр добрались, и теперь абсолютная... не то что ненависть, но тошнит когда вижу любого негра на экране, а ведь раньше играл в Сан Андреас и даже не думал что я играю за негра ахах) просто хорошая игра, в которой отлично передана атмосфера, и даже обосновано почему негр

1
LukotakinaZ Eios

это по началу, через поколение, ко всем этим фрикам все уже привыкнут и они станут обыденностью. так же было с любой киношной пропагандой.

1
Alumiel

Они же уже говорили, что будут верны истории.Как и в первой части были верны истории. Не будет там всяких нигродов и подобной бесовщины

5
LukotakinaZ

одно дело быть верным истории, другое дело желание продаваться в сша и заработать денек. что же они выберут?

0
Alumiel LukotakinaZ

Конечно продаваться!) А игры без повесточки продаются намного лучше)

0
LukotakinaZ Alumiel

какие ещё игры без повесточки? тебя в сша никто издавать не будет без повесточки

0
Alumiel LukotakinaZ

Так издатель не из США, нет? И я что-то не помню, чтобы для издательств не из США запрещали покупать игры, которые без повесточки

0
LukotakinaZ Alumiel

ну а назови крупные игры без повесточки за последние год-два?

0
Евгений Сверский

И никто не спорит почему опять кузницы на открытом воздухе стоят. Ветер подул - минус заготовка. С физикой поспорьте

4
Cryo1986

заготовка - Евгений Сверский

-3
Mokou

Не сметь!

2
Veacheslav Glushkov

Загорелых местный народ видел только на кострах по большим религиозным праздникам)

2
DowncastKylian

мде, сколько уже подобных высказываний было на манер "вы не так поняли" и какое овно в итоге выходило... надеюсь мое предположение будет ошибочным, но я в этом ой как сомневаюсь

1
Slayer_v

Ну, всякие африканцы действительно появлялись при дворах в средневековье. Тут главное как это показать.

1
sergeu78

даже Пушкин был незаконорожденный наверно, поэтому няня воспитывала

-5
darcs600

Были да но как зверушки для развлечения высокородных гостей

1
sergeu78 darcs600

Отело

-2
darcs600 sergeu78

Если вы про пьесу Уильяма Шекспира то Отелло был мавром и они были смуглыми а не черными

3
darcs600 sergeu78

И да Пушкин так же не был негроидом был белым а так да предки у него из эфиопии

2
r23dom
1
r23dom

Индржих

0
Агент Матрицы r23dom

ИнДрЖиХ - Институт Дружбы Жирующих и Холопов

3
Ambrosian

Всего-то рискуют попасть в список неугодных игр, сколько там подписчиков уже у группы в стиме? 300 тыс?

0
sergeu78

на самом деле любая национальность могла быть в средневековой Европе. Мавр был бы не выше слуги, осман был бы купцом или стражником, лекарь из Поднебесной.

-2
Eliaxi

Игра окунает нас в локальные события средневековья, вероятность встретить там негра, азиата, индуса трансгендера и прочих лгбткпик+++ близится к 0.
От повестки уже тошнит как от агрессивной так и от скрытой.

9
sergeu78 Eliaxi

а крестовые походы, связи Европы с викингами

0
Mega Therion Eliaxi

К сожалению "голубые" были всегда и везде. Но, в те времена за подобное можно было прямехонько угодить на костер (как тамплиеры) или на ветку близстоящего дерева в качестве висячего украшения (как прочие всякие простолюдины).

0
Eliaxi Mega Therion

Голубые действительно всегда были, даже в природе, есть куча нормальных геев которые никому не мешают в отличие от остальных "борцов за социальную справедливость".

0
LukotakinaZ

конечно их всех можно было встретить в средневековой европе. чаще всего на кострах

-1
Кей Овальд

Учитывая, как они скурвились и лицемерно блокернули свою игру только для России, хотя тоже самое сейчас делает пол мира, то не удивлюсь, если и негры появятся и прочее.

-2
LethalApple

Главное чтобы ниггеров не было. А против остальных я ниче не имею. Могут быть все национальности Европы + турки с арабами. Даже может пара китайцев, заскочивших поторговать (когда там европа с китаем встретились, я не помню). А вот если ниггеров завезут, даже немного, тогда уже проблема... Или же на месте Вавры прикольнуться и просто показать группку в цепях, сидящих на корабле каком-нить. И все. Хотя даже этого бы не хотелось если честно, устал я от этой мерзости...

-2
LukotakinaZ

Не переживай, будут негры, геи, лесбиянки, азиаты. Всеми главными воителями будут женщины, а положительные персонажи - чёрные. Все злодеи будут белые гетеросексуальные мужчины. Сейчас время такое, по другому на западе нельзя выпускать игры.

2
hKKK33

Ах ты маленький расист. Ай я яй

1
HoD666

Главное чтобы белых не было, а то выходишь на улицу, кругом они, бухают, курят, матерятся. Никакого разнообразия, где чернокожие, где азиаты, где индусы? Бесят эти белые, никуда от них не деться.

1