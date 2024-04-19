Kingdom Come Deliverance 2 будет верна истории

Анонс Kingdom Come Deliverance 2 от Warhorse Studios вызвал большой ажиотаж. Масса людей ждет выхода проекта от чешской студии. Впрочем, это неудивительно, ведь первая Kingdom Come Deliverance вышла на рынок в феврале 2018 года и показала отличный результат. Портал IGN задал разработчикам ряд вопросов, на которые были получены весьма интересные ответы. Как и первая игра, KCD 2 будет реалистичным опытом, который представит нам средневековье.
Мы пытаемся представить реалистичный, захватывающий и правдоподобный средневековый мир, воссозданный в соответствии с имеющимися у нас знаниями. Конечно, для этого у нас есть не только собственный штатный историк, но мы очень тесно сотрудничаем с университетами, историками, музеями, реконструкторами и группой экспертов из разных этнических групп или религиозных верований, которых мы активно привлекаем к разработке в качестве внешних консультантов.
Второе приключение Индржиха будет не только более масштабным, но и улучшенным практически во всех отношениях. Разработчики отмечают, что Kingdom Come Deliverance значительно изменилась. Сюжет станет более мрачным и кинематографичным. Кроме того, в игре появится больше интересных персонажей, которые будут представлять различные этнические группы.
История и сюжет в Kingdom Come Deliverance претерпели изменения - игра стала более мрачной, глубокой и кинематографичной, а также более жестокой, с ключевыми решениями и поворотами, которые бросают вызов совести игроков. В то же время игра сохранила свой юмор и приземленный подход. Как уже говорилось, Индржих попадает из сельской местности и местных разборок в относительно многонациональный город, который осажден и оккупирован армией захватчиков. Разумеется, в таком городе можно ожидать множество этнических групп и разнообразных персонажей, которых Генри встретит на своем пути.
Kingdom Come Deliverance 2, безусловно, станет одним из самых важных релизов года. Атмосфера первой игры была неповторимой, а геймплей - таким, что трудно найти другую игру с таким реалистичным подходом ко многим аспектам. Точная дата выхода пока неизвестна. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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На основе радуги
Будем надеяться, что это всего лишь мои догадки, и они действительно не прогнулись и
Угу. Многонациональный город,.. в Чехии,... в I5 веке. Так подозреваю чешские афроамериканцы будут в комплекте. xD)
Вавра с 14 года срется с ультралевыми не для того, чтобы его порочили в комментах. А если серьезно, то вполне имеется ввиду теже цыгане, татары, сарацины и т.д. В те года не мало переселенцев было в Европе и в том числе Богемеи
А что, в Богемии (особенно в крупнейших её городах) кроме коренных никто другой не жил? Глянь карту 15-го века - удивишься, сколько вокруг было других государств с кучей населяющих их народностей.
По поводу "цветных" уже не раз позиция разработчиков озвучивалась, не надо свои глупые домыслы транслировать.
Чувак такого не было даже в Праге, которая была разделена на 15 районов, и только один из них был еврейским,. без этих то куда. Если евреи это многонациональный народ, тогда согласен. )
*рукалицо Королём стал? Он Генри или Индро (в рус. лок-ции)
По теме: походу Птачек таки научит Генри плавать )))
а там фик поймешь что с субтитрами говорит одно пишет другое там половина имен так
Потому что переводили с чешского, где он Индржих. Зачем переделали в Индро никто не знает. Подозреваю, ради липсинка, которого не случилось. В англ. он всегда был Генри (что соответствует чешскому Индржих)
В первую очередь он именно "Индржих". Потому уже всякие "Генри", "Индро" и т.п.
В данной статье же, судя по всему, автор просто поленился написать как положено, изначально переводя с английского, или же, что более вероятно, просто скопировав текст статьи целиком с другого ресурса.
но будет ли она верна системным требованиям
Чот это сильно попахивает, как под копирку, рекламками пассасина в былые времена. Аж чуйство дежа-вю испытал. )