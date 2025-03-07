Kingdom Come: Deliverance II появится в GOG 28 марта

28 марта Kingdom Come: Deliverance II выйдет в GOG — магазине, известном отсутствием антипиратской защиты (DRM). Это означает, что владельцы игры смогут запускать её без интернета и дополнительных проверок, полностью распоряжаясь своей копией.
Разработчики из Warhorse Studios еще до релиза заявляли, что не планируют защищать игру от пиратства, однако решение добавить проект в GOG спустя почти два месяца после выхода остается загадкой.
Тем не менее, релиз в GOG позволит игрокам, предпочитающим игры без DRM, насладиться продолжением культовой RPG без ограничений.
Она же уже на торрентах и вообще была без денуво, что за дичь ты несёшь? Может я что-то путаю?
Ааа, не прочитал просто. Понятное дело, зачем она им нужна. На старте они получили большое количество поклонников, даже тех, кто просто тестил игру через торрент. Теперь все обновы будут только за покупку самой игры)))
Умный ход, с их стороны.