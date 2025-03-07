Kingdom Come: Deliverance II появится в GOG 28 марта

28 марта Kingdom Come: Deliverance II выйдет в GOG — магазине, известном отсутствием антипиратской защиты (DRM). Это означает, что владельцы игры смогут запускать её без интернета и дополнительных проверок, полностью распоряжаясь своей копией.

Разработчики из Warhorse Studios еще до релиза заявляли, что не планируют защищать игру от пиратства, однако решение добавить проект в GOG спустя почти два месяца после выхода остается загадкой.

Тем не менее, релиз в GOG позволит игрокам, предпочитающим игры без DRM, насладиться продолжением культовой RPG без ограничений.