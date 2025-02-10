Власти Чехии поблагодарили разработчиков Kingdom Come: Deliverance 2

Власти Чехии положительно отреагировали на релиз Kingdom Come: Deliverance II, отметив, что игра способствует росту интереса к культуре страны.
Заместитель главы МИДа заявил, что проект принесёт государству больше пользы, чем чешские фильмы и сериалы. А депутат Иржи Поспишил сообщил, что в будущем культурном центре Orionka создадут инкубатор для молодых игровых разработчиков.
Также стало известно, что в Кутна-Горе появятся туристические маршруты по мотивам игры.
Kingdom Come: Deliverance II доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Ну вообще-то порнхаб тоже неплохой такой вклад внес по повышению интереса к культуре Чехии😅 // Владислав Бирюков
Где-то в уголке заплакал немецкий сантехник
Только Софию знаю, остальных нет.
Зденка Подкапова, не благодари!
Куда спешишь?
Ребята это уже откровенно смешно выглядит. Агриться на штучную игру, которую высоко оценили большинство, даже пользователи Steam. Собака лает караван идет как нельзя лучше подходит к данной игре. Илон Маск уже зиги начал выбрасывать, всем показав что под маской традиционных взглядов находится банальный нацизм и расизм. Вроде бы одна страна напала на другую с лозунгами свобода, против нацизма. Но в реалии весь мир захлестнула ультраправое движение националистов, расистов, нацистов и так далее. Люди начали откровенно поддерживать Гитлера. Что происходит с миром. Лично я сам традиционных взглядов. Никакой ни защитник всякой повестки. Но и не ярый противник этого всякого, что не похожее на меня. Считаю нужно сохранить в себе адекватность и не переходить в крайности.
Зденка Подкапова огорчится :(
Надеюсь деньгами поблагодарили, хотя зная чиновников хрен разработчики что получат окромя лицемерного "спасибо", зато чинуши знатно наварятся на попиле доходов от наплыва туристов.
Какой позор для всего Чешского народа, если они считают что этот повесточный треш продвигает их культуру, лол.
Если что, то в этой игре даже нельзя зайти в Христианскую церковь. Главный разраб сказал, что им не хватило времени сделать модельки, зато вот Синагогу сделать они успели)))
И это при том, что она появилась там только в 19 веке, лол!
Не говоря уж о том что персонаж из Мали является главным действующим лицом и всю игру возит чешскую культуру лицом по столу.
А, ну и про алфавитные отношения в средневековье не забыли, и пофиг что тогда это считалось страшнейшим грехом и жестоко преследовалось, а поэтому таких алфавитных людей не было.
Короче стыд и позор если они считают такой повесточный мусор - своей культурой.
Хрена тебя рвет)
Это местная обиженка-порватка. Сколько жопу ему не шьют все равно рвется от всего, желчь так и прет.
Меньшинства всегда осуждают разными поводами критиков своей дырявой философии.Игра с голубыми...это факт.
Так-то он по факту говорит. Мусульманский мир был светочем образования в средние века. Стоит хоть иногда интересоваться реальной историей, а не только первый канал смотреть.
А кто то Смуту считает культурным достоянием:D