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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 1 571 оценка

Власти Чехии поблагодарили разработчиков Kingdom Come: Deliverance 2

butcher69
Новости

Власти Чехии положительно отреагировали на релиз Kingdom Come: Deliverance II, отметив, что игра способствует росту интереса к культуре страны.

Заместитель главы МИДа заявил, что проект принесёт государству больше пользы, чем чешские фильмы и сериалы. А депутат Иржи Поспишил сообщил, что в будущем культурном центре Orionka создадут инкубатор для молодых игровых разработчиков.

Власти города Кутна-Гора ожидают наплыв туристов и готовят для них специальные экскурсии

Также стало известно, что в Кутна-Горе появятся туристические маршруты по мотивам игры.

Kingdom Come: Deliverance II доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

23
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Ну вообще-то порнхаб тоже неплохой такой вклад внес по повышению интереса к культуре Чехии😅 // Владислав Бирюков

19
bubenson

Где-то в уголке заплакал немецкий сантехник

3
ЧГК

Только Софию знаю, остальных нет.

0
basket55 ЧГК

Зденка Подкапова, не благодари!

2
Suntorych
А депутат Иржи Поспишил

Куда спешишь?

5
BRIJIJIANT

Ребята это уже откровенно смешно выглядит. Агриться на штучную игру, которую высоко оценили большинство, даже пользователи Steam. Собака лает караван идет как нельзя лучше подходит к данной игре. Илон Маск уже зиги начал выбрасывать, всем показав что под маской традиционных взглядов находится банальный нацизм и расизм. Вроде бы одна страна напала на другую с лозунгами свобода, против нацизма. Но в реалии весь мир захлестнула ультраправое движение националистов, расистов, нацистов и так далее. Люди начали откровенно поддерживать Гитлера. Что происходит с миром. Лично я сам традиционных взглядов. Никакой ни защитник всякой повестки. Но и не ярый противник этого всякого, что не похожее на меня. Считаю нужно сохранить в себе адекватность и не переходить в крайности.

2
basket55

Зденка Подкапова огорчится :(

0
Destroited
Власти Чехии поблагодарили разработчиков Kingdom Come: Deliverance 2
Власти города Кутна-Гора ожидают наплыв туристов и готовят для них специальные экскурсии

Надеюсь деньгами поблагодарили, хотя зная чиновников хрен разработчики что получат окромя лицемерного "спасибо", зато чинуши знатно наварятся на попиле доходов от наплыва туристов.

-3
Lereman

Какой позор для всего Чешского народа, если они считают что этот повесточный треш продвигает их культуру, лол.
Если что, то в этой игре даже нельзя зайти в Христианскую церковь. Главный разраб сказал, что им не хватило времени сделать модельки, зато вот Синагогу сделать они успели)))
И это при том, что она появилась там только в 19 веке, лол!

Не говоря уж о том что персонаж из Мали является главным действующим лицом и всю игру возит чешскую культуру лицом по столу.

А, ну и про алфавитные отношения в средневековье не забыли, и пофиг что тогда это считалось страшнейшим грехом и жестоко преследовалось, а поэтому таких алфавитных людей не было.

Короче стыд и позор если они считают такой повесточный мусор - своей культурой.

-3
pyw

Хрена тебя рвет)

5
Kentarou pyw

Это местная обиженка-порватка. Сколько жопу ему не шьют все равно рвется от всего, желчь так и прет.

-1
Славик Славиков Kentarou

Меньшинства всегда осуждают разными поводами критиков своей дырявой философии.Игра с голубыми...это факт.

3
Ниалот Нзотович
0
Mankar Camoran

Так-то он по факту говорит. Мусульманский мир был светочем образования в средние века. Стоит хоть иногда интересоваться реальной историей, а не только первый канал смотреть.

0
ViksOne

А кто то Смуту считает культурным достоянием:D

-3