Власти Чехии поблагодарили разработчиков Kingdom Come: Deliverance 2

Власти Чехии положительно отреагировали на релиз Kingdom Come: Deliverance II, отметив, что игра способствует росту интереса к культуре страны.

Заместитель главы МИДа заявил, что проект принесёт государству больше пользы, чем чешские фильмы и сериалы. А депутат Иржи Поспишил сообщил, что в будущем культурном центре Orionka создадут инкубатор для молодых игровых разработчиков.

Также стало известно, что в Кутна-Горе появятся туристические маршруты по мотивам игры.

Kingdom Come: Deliverance II доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.