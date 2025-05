Чешская экшен-РПГ Kingdom Come: Deliverance обзавелась эротическим клоном

В Steam появился эротический клон успешной средневековой ролевой игры Kingdom Come: Deliverance от ческой студии Warhorse Studios, вторая часть которой вышла только в начале этого года.

В описании авторы Kingdom Cum: Deep Entrance завлекают «взрослых» геймеров эротической визуальной новеллой, в которой вместо рыцарских поединков и конфликтов вас ждут соблазны, интриги и совершенно иное «оружие».

В этой пародийной игре игрок берет на себя роль хитрого героя, который не прокладывает себе путь к власти мечом, а разговаривает с благородными дамами и кавалерами на языке дипломатии... и эротики. Описание в Steam манит сочетанием тонкого юмора, визуально смелого дизайна и «грязного восхождения к славе», где каждое решение может привести либо к удовольствию, либо к беде.

Авторы сего проекта - не новички на ниве «эротических пародий». Создатели называют себя Taboo Tales и уже выпустили такие игры, как: Sex of Thrones, Sex and Blood: Vampires и Horizons of Lust. Кроме того, у них в разработке находится и много других эротических игр.