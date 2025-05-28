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Kingdom Cum: Deep Entrance 2025 г.
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+
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Чешская экшен-РПГ Kingdom Come: Deliverance обзавелась эротическим клоном

Gruz_ Gruz_
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В Steam появился эротический клон успешной средневековой ролевой игры Kingdom Come: Deliverance от ческой студии Warhorse Studios, вторая часть которой вышла только в начале этого года.

В описании авторы Kingdom Cum: Deep Entrance завлекают «взрослых» геймеров эротической визуальной новеллой, в которой вместо рыцарских поединков и конфликтов вас ждут соблазны, интриги и совершенно иное «оружие».

В этой пародийной игре игрок берет на себя роль хитрого героя, который не прокладывает себе путь к власти мечом, а разговаривает с благородными дамами и кавалерами на языке дипломатии... и эротики. Описание в Steam манит сочетанием тонкого юмора, визуально смелого дизайна и «грязного восхождения к славе», где каждое решение может привести либо к удовольствию, либо к беде.

Авторы сего проекта - не новички на ниве «эротических пародий». Создатели называют себя Taboo Tales и уже выпустили такие игры, как: Sex of Thrones, Sex and Blood: Vampires и Horizons of Lust. Кроме того, у них в разработке находится и много других эротических игр.

79
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
Человек-Анекдот

И что? столько порно игр есть по популярным играм, давай теперь про каждую пиши

27
AndralStormborn

Это игровой портал. Вот и пишут про все игры. Даже если они эротические.

Пуритане и прочие ханжи-моралфаги могут проходить мимо, им вообще играть нельзя, а только "молится, постится и слушать радио Радонеж"

39
Человек-Анекдот AndralStormborn

Причём тут моралфаги? Я говорю если уж тащут, то пусть тащуть ВСЁ, а не только то, что "автору" попалось на глаза и он это притащил ради бонусов , читать научись , а потом делай вид что ты умнее других

14
aptem4ka Человек-Анекдот
Я говорю если уж тащут, то пусть тащуть ВСЁ, а не только то, что "автору" попалось на глаза

Авторы тебе что-то должны что ли, чтобы делать как ты хочешь?) И каждый может писать о чем захочет, а ты тащи все, если тебе так хочется. Все новости не затащишь никогда ни на одну тему

8
Kokoprime1991

Набили руку на ИИ генераторках , теперь херачат как на конвеере (и возомнили это искусством), хотя я считаю работы ИИ это хоть и упрощение и экономия времени, но теряется душа что-ли вложенная в работу.

8
5рен68ону6о7нг6г6ренш7он6

А души учёных, программистов, инженеров? А души всех художников которые отдали свои картины на обучение ии?

Спойлер

Она тебя осуждает.

16
Dr Acula 5рен68ону6о7нг6г6ренш7он6
А души всех художников которые отдали свои картины на обучение ии

Так никого и не спрашивали, ИИ обучают на сворованных работах

4
Kokoprime1991 5рен68ону6о7нг6г6ренш7он6

Та пусть хоть усрётся, я никогда ИИ работу не буду воспринимать в серьёз, а говорить про помочь в работе учёных или медицине совсем другой момент. А ЭТО ТУПО ХАЛТУРА.

3
ДаДжи

новелы...отстой

7
Alexander_PRO

Being A DIK поиграй, передумаешь)

1
ЛАГАРИУМ

фу мерзость для натуралов

7
saa0891

.

6
Алекс Рейлор

Нет секса с кавалерами, не канон.

4
создатель русского репа
визуальной новеллой

клон экшн рпг, так и запишем: "новостник" - все банворды этого сайта

3
Пользователь ВКонтакте

А где ссылка? // Кирилл Клименко

2
Schong Di
Пользователь ВКонтакте Schong Di

И че ита? // Кирилл Клименко

Schong Di Пользователь ВКонтакте

Ну ты или кто спрашивал ссылку, вот она

VaZZers

Одной рукой делали?

1
Ниалот Нзотович

Можно будет на пару с Птачеком Божену порадовать вначале?)

1
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