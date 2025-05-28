Чешская экшен-РПГ Kingdom Come: Deliverance обзавелась эротическим клоном

В Steam появился эротический клон успешной средневековой ролевой игры Kingdom Come: Deliverance от ческой студии Warhorse Studios, вторая часть которой вышла только в начале этого года.
В описании авторы Kingdom Cum: Deep Entrance завлекают «взрослых» геймеров эротической визуальной новеллой, в которой вместо рыцарских поединков и конфликтов вас ждут соблазны, интриги и совершенно иное «оружие».
В этой пародийной игре игрок берет на себя роль хитрого героя, который не прокладывает себе путь к власти мечом, а разговаривает с благородными дамами и кавалерами на языке дипломатии... и эротики. Описание в Steam манит сочетанием тонкого юмора, визуально смелого дизайна и «грязного восхождения к славе», где каждое решение может привести либо к удовольствию, либо к беде.
Авторы сего проекта - не новички на ниве «эротических пародий». Создатели называют себя Taboo Tales и уже выпустили такие игры, как: Sex of Thrones, Sex and Blood: Vampires и Horizons of Lust. Кроме того, у них в разработке находится и много других эротических игр.
И что? столько порно игр есть по популярным играм, давай теперь про каждую пиши
Это игровой портал. Вот и пишут про все игры. Даже если они эротические.
Пуритане и прочие ханжи-моралфаги могут проходить мимо, им вообще играть нельзя, а только "молится, постится и слушать радио Радонеж"
Причём тут моралфаги? Я говорю если уж тащут, то пусть тащуть ВСЁ, а не только то, что "автору" попалось на глаза и он это притащил ради бонусов , читать научись , а потом делай вид что ты умнее других
Авторы тебе что-то должны что ли, чтобы делать как ты хочешь?) И каждый может писать о чем захочет, а ты тащи все, если тебе так хочется. Все новости не затащишь никогда ни на одну тему
Набили руку на ИИ генераторках , теперь херачат как на конвеере (и возомнили это искусством), хотя я считаю работы ИИ это хоть и упрощение и экономия времени, но теряется душа что-ли вложенная в работу.
А души учёных, программистов, инженеров? А души всех художников которые отдали свои картины на обучение ии?
Она тебя осуждает.
Так никого и не спрашивали, ИИ обучают на сворованных работах
Та пусть хоть усрётся, я никогда ИИ работу не буду воспринимать в серьёз, а говорить про помочь в работе учёных или медицине совсем другой момент. А ЭТО ТУПО ХАЛТУРА.
новелы...отстой
Being A DIK поиграй, передумаешь)
фу мерзость для натуралов
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Нет секса с кавалерами, не канон.
клон экшн рпг, так и запишем: "новостник" - все банворды этого сайта
А где ссылка? // Кирилл Клименко
И че ита? // Кирилл Клименко
Ну ты или кто спрашивал ссылку, вот она
Одной рукой делали?
Можно будет на пару с Птачеком Божену порадовать вначале?)