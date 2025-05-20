Фанаты требуют вернуть отменённую Kingdom Hearts: Missing-Link

На Change.org стремительно набирает подписи петиция с просьбой к Square Enix выпустить отменённую мобильную игру Kingdom Hearts: Missing-Link.
Игра должна была связать сюжет Union Cross, Dark Road и Kingdom Hearts 4, но проект отменили после тестирования, сославшись на невозможность обеспечить качественный долгосрочный опыт.
Фанаты считают, что это оставило брешь в сюжете серии. Петиция уже собрала почти 1700 подписей, предлагая выпустить хотя бы сюжетную часть — в виде катсцен, фильма или переработанной версии.
тупо челик бегает с ключом и двери открывает, какой тут может быть сюжет?!
Он вроде этого и не делает, там про другое