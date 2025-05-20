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Kingdom Hearts: Missing-Link игра отменена
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная
6.6 15 оценок

Фанаты требуют вернуть отменённую Kingdom Hearts: Missing-Link

Solstice Solstice

На Change.org стремительно набирает подписи петиция с просьбой к Square Enix выпустить отменённую мобильную игру Kingdom Hearts: Missing-Link.

Игра должна была связать сюжет Union Cross, Dark Road и Kingdom Hearts 4, но проект отменили после тестирования, сославшись на невозможность обеспечить качественный долгосрочный опыт.

Фанаты считают, что это оставило брешь в сюжете серии. Петиция уже собрала почти 1700 подписей, предлагая выпустить хотя бы сюжетную часть — в виде катсцен, фильма или переработанной версии.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Hall_1920

тупо челик бегает с ключом и двери открывает, какой тут может быть сюжет?!

Es_x

Он вроде этого и не делает, там про другое