Kingdom Rush 5: Alliance - трейлер объединения героев и тьмы

Ты слышал когда-нибудь о том, что кошки с собаками объединились для совместной охоты? Нет? А вот в Kingdom Rush 5: Alliance именно так и происходит, только заместо кошек и собак – герои и темные силы. Да, да, не удивляйся. В этот раз Индиана Джонс и Дарт Вейдер решили дать пять друг другу и вместе противостоять колоссальному врагу.

Представь, как два дракона на поле боя создают не просто «огонь», а настоящий пожар, который с трудом удастся потушить даже сапёрами из классической игры “Минёр”. Возвращение любимчиков – Паладинов, Лучников, Магов и Некромантов, а также приветствие новичков в команде, обещает сделать баталии еще жарче.

Сюжет игры напоминает чисто русский детективный сериал, где каждый эпизод полон неожиданных поворотов, а союзы висят на волоске. Как в анекдоте: “Идут два бесконечных, а потом…”. Вот и здесь, пока герои и темные силы шагают бок о бок, в любой момент может вмешаться судьба и развести их по разным углам ринга.

Так что, готовься к непредсказуемым сюжетным виражам, где битва между добром и злом принимает совершенно новые обороты. И не забывай, что в любой непонятной ситуации лучше включить двух драконов – это как в реальной жизни, две головы лучше, особенно если они изрыгают огонь.