Kingdom Rush Origins добралась до Xbox One ©

Студия Ironhide Game Studio объявила, что Kingdom Rush Origins, третья часть отмеченной наградами саги Kingdom Rush, теперь доступна на Xbox One. Получившая признание критиков Kingdom Rush Origins присоединяется к Kingdom Rush и Kingdom Rush Frontiers в трилогии культовых игр в жанре Tower Defense для Xbox One.

История начинается за три десятилетия до событий первой Kingdom Rush, когда в королевстве появляется угроза, которая заставляет мистический клан защищать свои земли. В этом захватывающем приквеле игроки командуют армией эльфов и защищают мистические земли от морских змей, злых колдунов и волн гноллов — и все это с помощью новых башен, героев и заклинаний, чтобы отбиваться от любого злодея.

Игроки Kingdom Rush Origins раскрывают мощь эльфийских войск: эльфийских лучников, мистических магов, каменных друидов и эльфийской пехоты, составляющих костяк армии. Откройте для себя восемь новых специализированных улучшений башни с более чем 18 навыками. Побеждайте своих врагов с помощью эльфийских стрелков, рунических медведей, владеющих магией волшебников и даже гигантских анимированных деревьев.