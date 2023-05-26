Kingdom Rush Origins 19.11.2014
8.1 19 оценок

Kingdom Rush Origins добралась до Xbox One

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monk70
Новости

Студия Ironhide Game Studio объявила, что Kingdom Rush Origins, третья часть отмеченной наградами саги Kingdom Rush, теперь доступна на Xbox One. Получившая признание критиков Kingdom Rush Origins присоединяется к Kingdom Rush и Kingdom Rush Frontiers в трилогии культовых игр в жанре Tower Defense для Xbox One.

История начинается за три десятилетия до событий первой Kingdom Rush, когда в королевстве появляется угроза, которая заставляет мистический клан защищать свои земли. В этом захватывающем приквеле игроки командуют армией эльфов и защищают мистические земли от морских змей, злых колдунов и волн гноллов — и все это с помощью новых башен, героев и заклинаний, чтобы отбиваться от любого злодея.

Игроки Kingdom Rush Origins раскрывают мощь эльфийских войск: эльфийских лучников, мистических магов, каменных друидов и эльфийской пехоты, составляющих костяк армии. Откройте для себя восемь новых специализированных улучшений башни с более чем 18 навыками. Побеждайте своих врагов с помощью эльфийских стрелков, рунических медведей, владеющих магией волшебников и даже гигантских анимированных деревьев.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Strannik110

Отличная игруля, но на последних уровнях сложность конкретно так возрастает!

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