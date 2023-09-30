Ремастер криминального шутера Kingpin: Life of Crime выйдет 5 декабря на ПК ©

Улучшенный ремейк шутера от первого лица Kingpin: Reloaded выйдет на ПК через Steam 5 декабря, объявили издатели 3D Realms и Interplay, а также разработчик Slipgate Ironworks. Дата выхода версий для PlayStation 4, Xbox One и Switch не сообщается.
Kingpin: Reloaded дает новую жизнь классическому движку Quake II. Разрешение 4K, поддержка ultrawide и улучшенная графика в режиме Enhanced позволяют засиять великолепно прорисованному кошмару мегаполиса. Поддержка контроллеров делает игру более доступной для всех, кто хочет исследовать глубины разврата Кингпина. Общие улучшения, такие как новые системы квестов и разговоров, делают Reloaded еще лучше оригинала.
Новые возможности
- Перебалансированный и отполированный геймплей.
- Новая система квестов.
- Поддержка Ultrawide и 4K.
- Классический и расширенный режимы.
- И многое другое!
У автора новости это то ремастер, то ремейк. Хотя даже на странице в стиме написано, что это просто ПЕРЕИЗДАНИЕ с поддержкой современных систем, поддержкой широкоэкранных мониторов и 4К.
Это не ремастер. И не ремейк.
Перезагрузка
Останется перенести божественную русскую озвучку))) Это шедевр, без иронии.
Когда-то думал, что там нормальный ремастер, а тут "энтузиаст заапскейлил текстурки и эффекты".
ты кроме этого "заапскейлил текстурки" че-нить выучи еще, а то в каждой новости про графические улучшения у тебя одно и то же
Когда научаться нормальные улучшения делать - тогда и комментарии будут соответствующие.
Человек сказал по факту, это позорище а не ремастер.
А это и не ремастер. На странице стима написано - re-release. По факту, переиздание для современных систем.
По сути, enhanced re-release - улучшенное переиздание, то есть по-факту ремастер.
- "Видишm ремастер?";
- "Нет!";
- "А он есть...".
а я так ждал надеялся и верил.....а тут такое себе))))надеюсь хоть управление улучшат под современный лад иначе это будет полный зашквар
Сколько!?
гейб и компашка скамят как только могут шкуря на бабло всех подряд своей стымосвалкой… то ремейк то ремастыр то переыздание лол игоры делайте а не фигней страдайте стонкс ретурды