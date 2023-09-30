на главную
об игре
Kingpin: Life of Crime 30.06.1999
8.5 87 оценок

Ремастер криминального шутера Kingpin: Life of Crime выйдет 5 декабря на ПК

©
butcher69
Новости

Улучшенный ремейк шутера от первого лица Kingpin: Reloaded выйдет на ПК через Steam 5 декабря, объявили издатели 3D Realms и Interplay, а также разработчик Slipgate Ironworks. Дата выхода версий для PlayStation 4, Xbox One и Switch не сообщается.

Kingpin: Reloaded дает новую жизнь классическому движку Quake II. Разрешение 4K, поддержка ultrawide и улучшенная графика в режиме Enhanced позволяют засиять великолепно прорисованному кошмару мегаполиса. Поддержка контроллеров делает игру более доступной для всех, кто хочет исследовать глубины разврата Кингпина. Общие улучшения, такие как новые системы квестов и разговоров, делают Reloaded еще лучше оригинала.

Новые возможности

  • Перебалансированный и отполированный геймплей.
  • Новая система квестов.
  • Поддержка Ultrawide и 4K.
  • Классический и расширенный режимы.
  • И многое другое!
4
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
AlexFullBeast
Ремастер криминального шутера Kingpin: Life of Crime выйдет 5 декабря на ПК ©
Улучшенный ремейк шутера от первого лица Kingpin: Reloaded выйдет на ПК через Steam 5 декабря

У автора новости это то ремастер, то ремейк. Хотя даже на странице в стиме написано, что это просто ПЕРЕИЗДАНИЕ с поддержкой современных систем, поддержкой широкоэкранных мониторов и 4К.

Это не ремастер. И не ремейк.

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Перезагрузка

1
licharok

Останется перенести божественную русскую озвучку))) Это шедевр, без иронии.

2
Spillik

Когда-то думал, что там нормальный ремастер, а тут "энтузиаст заапскейлил текстурки и эффекты".

1
BoT_TaK_BoT

ты кроме этого "заапскейлил текстурки" че-нить выучи еще, а то в каждой новости про графические улучшения у тебя одно и то же

-2
Spillik BoT_TaK_BoT

Когда научаться нормальные улучшения делать - тогда и комментарии будут соответствующие.

0
Merelone BoT_TaK_BoT

Человек сказал по факту, это позорище а не ремастер.

2
AlexFullBeast

А это и не ремастер. На странице стима написано - re-release. По факту, переиздание для современных систем.

3
Spillik AlexFullBeast

По сути, enhanced re-release - улучшенное переиздание, то есть по-факту ремастер.

-3
Omnia Smirnow

- "Видишm ремастер?";
- "Нет!";
- "А он есть...".

1
fox nemets

а я так ждал надеялся и верил.....а тут такое себе))))надеюсь хоть управление улучшат под современный лад иначе это будет полный зашквар

1
BAZKIN

Сколько!?

0
Wolfenstein

гейб и компашка скамят как только могут шкуря на бабло всех подряд своей стымосвалкой… то ремейк то ремастыр то переыздание лол игоры делайте а не фигней страдайте стонкс ретурды

-2