Опубликован трейлер российского хоррора "КЛЕТЬ" с живыми актёрами

Студия Callback, известная приключением «Кужлёвка», опубликовала live-action трейлер своего нового хоррора «КЛЕТЬ». В ролике группа осужденных пытается выбраться из старого дома, собирая материалы и перемещаясь на лифте — как и в игре.



События фантастической антиутопии разворачиваются в Гигахрущёвке — постоянно меняющемся колоссальном сооружении, помещения которого таят немало тайн и опасностей. Концепция выросла из стихийного треда на «Дваче», появившегося во второй половине 2010-х и давшего начало вселенной «Самосбора».



Собственно аномалия Самосбор и приводит к постоянным изменениям в Гигахрущёвке, мутациям населения и нашествию тварей, от которых жители пытаются укрыться за гермодверями. А герои игры — впавшие в немилость жители, которых приговорили к «миссии искупления».



Группе из 4 игроков придётся ликвидировать последствия Самосбора, рискуя жизнью в самых мрачных закоулках Гигахрущёвки.



«КЛЕТЬ» выйдет в раннем доступе 12 декабря 2024 года.