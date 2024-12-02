Студия Callback, известная приключением «Кужлёвка», опубликовала live-action трейлер своего нового хоррора «КЛЕТЬ». В ролике группа осужденных пытается выбраться из старого дома, собирая материалы и перемещаясь на лифте — как и в игре.
События фантастической антиутопии разворачиваются в Гигахрущёвке — постоянно меняющемся колоссальном сооружении, помещения которого таят немало тайн и опасностей. Концепция выросла из стихийного треда на «Дваче», появившегося во второй половине 2010-х и давшего начало вселенной «Самосбора».
Собственно аномалия Самосбор и приводит к постоянным изменениям в Гигахрущёвке, мутациям населения и нашествию тварей, от которых жители пытаются укрыться за гермодверями. А герои игры — впавшие в немилость жители, которых приговорили к «миссии искупления».
Группе из 4 игроков придётся ликвидировать последствия Самосбора, рискуя жизнью в самых мрачных закоулках Гигахрущёвки.
«КЛЕТЬ» выйдет в раннем доступе 12 декабря 2024 года.
Опубликован трейлер российского хоррора "КЛЕТЬ" с живыми актёрами
Студия Callback, известная приключением «Кужлёвка», опубликовала live-action трейлер своего нового хоррора «КЛЕТЬ». В ролике группа осужденных пытается выбраться из старого дома, собирая материалы и перемещаясь на лифте — как и в игре.
Что это было?
Для того, что бы понять о чем трейлер, нужно обзор глянуть на игру.
Тут, типа, берут обреченных зеков и спускают на SCP лифте с бесконечными этажами. Задача как можно глубже изучить неизведанную территорию, попутно ища на этажах срочно припасы и то, чем бы накормить лифт, иначе он вас схавает. Насколько я понял.
Трейлер прям офигенно сделан и, как по мне, идеально ложится на лор игры о трех бедолагах, которые срочно пытаются что-то наскрести среди монстров и двинуться дальше. С концовки вообще проорал)
Зачет парням. Классно сняли)
КЛЕТЬ, ПЛЕТЬ, .ЛЯТЬ
Надеюсь хоть наша индюшатина покажет хорошие результаты.
да страшно. никогда не видел живых актеров.
чушь
с мертвыми актерами было бы страшней, а так туфта
Помогите мне это развидеть.
Пахнет шизой.
живых актеров со времен советских фильмов в российском кинематографе не осталось, в театре какое то время были но и те не вечны