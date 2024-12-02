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Клеть 12.12.2024
Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
6.5 18 оценок

Опубликован трейлер российского хоррора "КЛЕТЬ" с живыми актёрами

Simple Jack

Студия Callback, известная приключением «Кужлёвка», опубликовала live-action трейлер своего нового хоррора «КЛЕТЬ». В ролике группа осужденных пытается выбраться из старого дома, собирая материалы и перемещаясь на лифте — как и в игре.

События фантастической антиутопии разворачиваются в Гигахрущёвке — постоянно меняющемся колоссальном сооружении, помещения которого таят немало тайн и опасностей. Концепция выросла из стихийного треда на «Дваче», появившегося во второй половине 2010-х и давшего начало вселенной «Самосбора».

Собственно аномалия Самосбор и приводит к постоянным изменениям в Гигахрущёвке, мутациям населения и нашествию тварей, от которых жители пытаются укрыться за гермодверями. А герои игры — впавшие в немилость жители, которых приговорили к «миссии искупления».

Группе из 4 игроков придётся ликвидировать последствия Самосбора, рискуя жизнью в самых мрачных закоулках Гигахрущёвки.

«КЛЕТЬ» выйдет в раннем доступе 12 декабря 2024 года.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
ANCILOZAVR

Что это было?

2
stalker0072008

Для того, что бы понять о чем трейлер, нужно обзор глянуть на игру.

Тут, типа, берут обреченных зеков и спускают на SCP лифте с бесконечными этажами. Задача как можно глубже изучить неизведанную территорию, попутно ища на этажах срочно припасы и то, чем бы накормить лифт, иначе он вас схавает. Насколько я понял.

Трейлер прям офигенно сделан и, как по мне, идеально ложится на лор игры о трех бедолагах, которые срочно пытаются что-то наскрести среди монстров и двинуться дальше. С концовки вообще проорал)

Зачет парням. Классно сняли)

1
Pastoral

КЛЕТЬ, ПЛЕТЬ, .ЛЯТЬ

0
pyroq

Надеюсь хоть наша индюшатина покажет хорошие результаты.

0
OPen man

да страшно. никогда не видел живых актеров.

-1
UnstoppableMaddox

чушь

-3
Рука Летудзика

с мертвыми актерами было бы страшней, а так туфта

-3
AT_Sagor

Помогите мне это развидеть.

-4
Etomisbratomnassali

Пахнет шизой.

-4
Wolfenstein

живых актеров со времен советских фильмов в российском кинематографе не осталось, в театре какое то время были но и те не вечны

-8