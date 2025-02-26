Музыкальное приключение Koira выйдет на две недели раньше

Издательство DON’T NOD и разработчик Studio Tolima объявили о переносе даты выхода своей музыкальной приключенческой игры Koira. Игра будет доступна для PlayStation 5 и PC через Steam с 1 апреля, вместо ранее запланированного 17 апреля. Цена игры составит $17,99 / €17,99, при этом при запуске будет предложена 10-процентная скидка.

Koira рассказывает трогательную историю о дружбе, в которой игроки вместе с новым щенком отправляются в путешествие по волшебному музыкальному лесу. На пути героям предстоит решать древние головоломки, встречать лесных существ и избегать опасностей, скрывающихся в тени — охотников.

Ключевые особенности игры включают заботу о щенке, решение головоломок для восстановления леса, путешествия по различным ландшафтам, от темных пещер до заснеженных холмов, а также взаимодействие с лесными животными. Игрокам предстоит использовать скрытность и храбрость, чтобы защитить своего нового друга от охотников.

Koira обещает стать уникальной и атмосферной игрой, наполненной загадками и эмоциями.