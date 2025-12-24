"Мир кораблей" объявил о коллаборации с "Киберславом"

С 17 декабря по 7 января в морском экшене «Мир кораблей» можно будет заполучить командиров Киберслава, Милославу и Арта, а также линкор «Киберслава».

Точность и мощь орудий делают линкор «Киберслава» одним из лучших стрелков на дальних дистанциях. Корабль комплектуется постоянным тематическим камуфляжем «Град Китеж», вдохновленным архитектурой сериального города. Получить «Киберславу» можно, пройдя цепочку из последовательных наборов, а также в премиум-контейнере «Киберсундук». Дополнительно есть возможность получить уникальный флаг, выполнив на киберлинкоре задачу «Знамя «Киберславы».

Также три персонажа сериала появятся в роли особых командиров, голоса которым подарили актеры оригинальной озвучки – Иван Жарков, Валентина Ляпина и Петр Гланц:

• Киберслав – богатырь-полукровка, ненавидящий свое звериное начало, которое сдерживается церковным ошейником. Можно найти в «Киберсундуке».

• Милослава – княжна с добрым, но искусственно вживленным сердцем. Из-за импланта ее боятся люди, хотя сама она стремится к миру и справедливости. Также находится в «Киберсундуке».

• Арт – кибернетический демон, который подчинится тому, кто завладеет кольцом-носителем. Дается бесплатно за регистрацию с инвайт-кодом CYBERSLAV

Коллаборация станет частью большой праздничной эстафеты «Мира кораблей». Игроков также ждут обновление 25.12 с тематическими активностями и подарками, специальное предложение «Суперстарт 2026» с бонусами для новых и вернувшихся командиров и событие «Дорога в Новый год» с путешествием на новогоднем поезде и дополнительными наградами.