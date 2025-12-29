Слух: Monster Hunter Wilds могут портировать на Switch 2

Волна портов для Switch 2 определенно продолжится в течение 2026 года. Ряд издателей выпустят свои игры для данной консоли в ближайшие месяцы... И Capcom будет играть в этом одну из ключевых ролей.

Анализ данных обновления v1.040 для Monster Hunter Wilds показал упоминания о возможной версии для Switch 2. В файлах игры был обнаружен код nsw2UpgradeEdition. Информация была опубликована на субреддите Monster Hunter leaks.

В этом нет ничего удивительного, поскольку Capcom решила выпускать свои последние игры на консоли Nintendo. В 2026 году то же самое произойдет с Resident Evil Requiem и Pragmata.

Monster Hunter не является новичком на платформах Switch, поэтому было бы логично увидеть новейшую игру на новой консоли. Насколько она будет работоспособна — это уже совсем другой вопрос, однако Switch 2 уже получил несколько магических портов.