Слух: Monster Hunter Wilds могут портировать на Switch 2

Волна портов для Switch 2 определенно продолжится в течение 2026 года. Ряд издателей выпустят свои игры для данной консоли в ближайшие месяцы... И Capcom будет играть в этом одну из ключевых ролей.
Анализ данных обновления v1.040 для Monster Hunter Wilds показал упоминания о возможной версии для Switch 2. В файлах игры был обнаружен код nsw2UpgradeEdition. Информация была опубликована на субреддите Monster Hunter leaks.
В этом нет ничего удивительного, поскольку Capcom решила выпускать свои последние игры на консоли Nintendo. В 2026 году то же самое произойдет с Resident Evil Requiem и Pragmata.
Monster Hunter не является новичком на платформах Switch, поэтому было бы логично увидеть новейшую игру на новой консоли. Насколько она будет работоспособна — это уже совсем другой вопрос, однако Switch 2 уже получил несколько магических портов.
Серьезно? У него на ПК то проблемы с оптимизоном серьезные были (Не знаю как сейчас), а на свище вообще мыло наверное будет в 340р.
Всё так... Глобально лучше не стало...
Вроде как главное обновление по оптимизации ещё впереди
Ну хорошо,если пытаются! Но пока, к сожалению глобально "современный" re engine c открытым миром не дружит... dragons dogma 2 не даст соврать!
Прошу не надо там их оптимизация которую они недавно показывали с dlss на средний с мылом как будто в 480 еле еле от 40-60 fps. Что будет на 2 свиче 160p-240p в 20-30 кадров.
Что значит не надо? Не тянет? Это не помешало выпустить МК1, ведьмак з, Аркхэм кнайт и прочие Кингдом Камы на свич калькулятор. Сектанты нинки все гывно сожрут.
Ты состояние этих тайтлов видел? Серьёзно?
Эта да согласен но у monster hunter проблемы просто пздц какие по сравнению со всеми этими играми
Портировать то не проблема, главное что потом.
страшно представить что там будет
В разрешения разве что от пс2( но с длсс это другое.