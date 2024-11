Российский разработчик готовит игру про Вторую мировую - "Красный рубеж"

Разработчик-одиночка Дмитрий Агапов работает над тактической стратегией про Вторую мировую — "Красный Рубеж". Игрокам предстоит взять на себя роль командующего Красной армией в первые месяцы немецкого вторжения в Советский Союз, пройти нелегкий путь от Бреста до Москвы и поучаствовать в знаменитых сражениях и диверсионных операциях.

Важной особенностью проекта является возможность взять под контроль отдельных юнитов, чтобы стратегия превратилась в шутер от третьего лица. «Красный рубеж» предлагает 9 миссий, в которых геймеры поиграют за ополченцев, снайперов, разведчиков, пехотинцев и командиров батальонов.

Дмитрий Агапов, разработчик игры «Красный Рубеж»Вы мечтали спланировать операцию по окружению противника, а затем лично, взяв под контроль отдельного бойца, принять в ней непосредственное участие? Красный рубеж как раз об этом!

Разработчик стратегии рассказал, что вдохновлялся сериями игр Gates of Hell, Man of War и Company of Heroes. На релизе будет доступна кампания за Советский Союз, но в будущем Дмитрий Агапов планирует добавить миссии за другие страны антигитлеровской коалиции.

Демоверсия стратегии «Красный рубеж» выйдет в мае 2025 года, а полноценный релиз запланирован на зиму 2026 года. Опробовать игру можно будет по этой ссылке.