Российский разработчик готовит игру про Вторую мировую - "Красный рубеж"

Разработчик-одиночка Дмитрий Агапов работает над тактической стратегией про Вторую мировую — "Красный Рубеж". Игрокам предстоит взять на себя роль командующего Красной армией в первые месяцы немецкого вторжения в Советский Союз, пройти нелегкий путь от Бреста до Москвы и поучаствовать в знаменитых сражениях и диверсионных операциях.
Важной особенностью проекта является возможность взять под контроль отдельных юнитов, чтобы стратегия превратилась в шутер от третьего лица. «Красный рубеж» предлагает 9 миссий, в которых геймеры поиграют за ополченцев, снайперов, разведчиков, пехотинцев и командиров батальонов.
Дмитрий Агапов, разработчик игры «Красный Рубеж»Вы мечтали спланировать операцию по окружению противника, а затем лично, взяв под контроль отдельного бойца, принять в ней непосредственное участие? Красный рубеж как раз об этом!
Разработчик стратегии рассказал, что вдохновлялся сериями игр Gates of Hell, Man of War и Company of Heroes. На релизе будет доступна кампания за Советский Союз, но в будущем Дмитрий Агапов планирует добавить миссии за другие страны антигитлеровской коалиции.
Демоверсия стратегии «Красный рубеж» выйдет в мае 2025 года, а полноценный релиз запланирован на зиму 2026 года. Опробовать игру можно будет по этой ссылке.
отечественный аналог кол ту армс?
Вот так всегда, без Левшей-одиночек никуда...
Выглядит хуже, чем Enlisted и оно еще от третьего лица с убогими анимациями. Ну удачи гнить в VK Play, как там гниет Смута.
В стиме походу тоже будет, в конце значок стоит.
Учитывая, что работает над игрой один человек (если верить статье), выглядит вполне себе.
Клоун. Это стратегия с прямым управлением юнита.
Я почему то подумал, что это шутер.