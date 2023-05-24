Целый час геймплея мрачного экшена Kristala с кошачьим воином ©

Крайне занимательный проект от независимой команды Astral Clocktower Studios получил продолжительную демонстрацию. В сети появился целый час игрового процесса мрачного ролевого экшена Kristala, где игроки смогут отправиться в удивительный фэнтези мир и взять под свое управление вооруженного кота.

Как показывает геймплей новинки, разработчики Kristala очень вдохновлялись серией Dark Souls и другими проектами хардкорного жанра. Проект Astral Clocktower также предлагает мрачный сеттинг и довольно сложные схватки с разнообразными монстрами. Главным отличием игры от souls-like игр станет более динамичная боевая система с элементами вертикального геймплея.

Kristala планируется к выходу на 2024 год для ПК, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.