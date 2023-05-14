Kvark 01.06.2023
8.5 2 оценки

Шутер от первого лица Kvark на тему постсоветской Чехии выйдет на ПК в Steam 2 июня

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monk70
Новости

Издатель инди-игр из Остравы (Чехия) Perun Creative и разработчик инди-игр из Моравско-Силезского региона (Чехия) Latest Past объявили, что их шутер от первого лица на тему постсоветской Чехии Kvark выйдет на ПК в Steam 2 июня 2023 года.

Kvark — это шутер от первого лица в стиле ретро, отдающий дань уважения таким играм, как Half-Life и BioShock. Родившаяся из любви к жанру, разработанная в Unreal Engine 5 и улучшенная с помощью современных решений, таких как новейшие методы рендеринга и адаптивный звук, игра должна заставить любого, кто еще помнит те поздние ночи, проведенные за игрой в классику, чувствовать себя как дома.

Особенности:

  • Быстрые бои с множеством видов оружия, от гаечных ключей до гранат, базук и культового ЕК-48.
  • Уникально разработанные, разнообразные и сложные враги, требующие быстрой тактики и смены оружия, быстрого мышления и постоянного движения.
  • Интригующая история, рассказанная через спрятанные блокноты, которые игрок должен найти, чтобы раскрыть.
  • Ищите подозрительные вещества, которые могут помочь вам в ваших усилиях.
  • Простые и запутанные головоломки, которые игрок должен будет решить, чтобы продвигаться вперед.
  • Подробные интерактивные уровни, которые вознаграждают игроков, желающих исследовать спрятанные пасхальные яйца, секреты и достижения.
  • Стилизованная ретро-графика, вызывающая ностальгию по играм старой школы.

Kvark сначала будет запущена на ПК, а затем на PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

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Для ПК анонсирован шутер от первого лица Kvark на тему постсоветской Чехии
Для ПК анонсирован шутер от первого лица Kvark на тему постсоветской Чехии
Комментарии: 1
Ваш комментарий
maximus388

зашKvark

Стилизованная ретро-графика, вызывающая ностальгию по играм старой школы.

когда не могут в приличную графику или нет бюджета, обычно так и пишут

Ищите подозрительные вещества
Простые и запутанные головоломки

это, видимо, после нахождения подозрительных веществ простые головоломки становятся запутанными

Быстрые бои с множеством видов оружия

настолько быстрые, что руки герою не нарисовали

Уникально разработанные, разнообразные и сложные враги

на видео какое-то тупое мясо, бегущее на тебя кучей

Интригующая история, рассказанная через спрятанные блокноты

смотри пункт первый, в историю не можем, с блокнотиком поможем

Увиденное никакой ностальгии не вызвало, особенно применительно к ХЛ или Биошоку, для красного словца добавленных, но описание забавное. Еще и клюковской наверняка приправят.

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