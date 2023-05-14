Шутер от первого лица Kvark на тему постсоветской Чехии выйдет на ПК в Steam 2 июня ©

Издатель инди-игр из Остравы (Чехия) Perun Creative и разработчик инди-игр из Моравско-Силезского региона (Чехия) Latest Past объявили, что их шутер от первого лица на тему постсоветской Чехии Kvark выйдет на ПК в Steam 2 июня 2023 года.

Kvark — это шутер от первого лица в стиле ретро, отдающий дань уважения таким играм, как Half-Life и BioShock. Родившаяся из любви к жанру, разработанная в Unreal Engine 5 и улучшенная с помощью современных решений, таких как новейшие методы рендеринга и адаптивный звук, игра должна заставить любого, кто еще помнит те поздние ночи, проведенные за игрой в классику, чувствовать себя как дома.

Особенности:

Быстрые бои с множеством видов оружия, от гаечных ключей до гранат, базук и культового ЕК-48.

Уникально разработанные, разнообразные и сложные враги, требующие быстрой тактики и смены оружия, быстрого мышления и постоянного движения.

Интригующая история, рассказанная через спрятанные блокноты, которые игрок должен найти, чтобы раскрыть.

Ищите подозрительные вещества, которые могут помочь вам в ваших усилиях.

Простые и запутанные головоломки, которые игрок должен будет решить, чтобы продвигаться вперед.

Подробные интерактивные уровни, которые вознаграждают игроков, желающих исследовать спрятанные пасхальные яйца, секреты и достижения.

Стилизованная ретро-графика, вызывающая ностальгию по играм старой школы.

Kvark сначала будет запущена на ПК, а затем на PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.