Шутер от первого лица Kvark на тему постсоветской Чехии выйдет на ПК в Steam 2 июня

Издатель инди-игр из Остравы (Чехия) Perun Creative и разработчик инди-игр из Моравско-Силезского региона (Чехия) Latest Past объявили, что их шутер от первого лица на тему постсоветской Чехии Kvark выйдет на ПК в Steam 2 июня 2023 года.
Kvark — это шутер от первого лица в стиле ретро, отдающий дань уважения таким играм, как Half-Life и BioShock. Родившаяся из любви к жанру, разработанная в Unreal Engine 5 и улучшенная с помощью современных решений, таких как новейшие методы рендеринга и адаптивный звук, игра должна заставить любого, кто еще помнит те поздние ночи, проведенные за игрой в классику, чувствовать себя как дома.
Особенности:
- Быстрые бои с множеством видов оружия, от гаечных ключей до гранат, базук и культового ЕК-48.
- Уникально разработанные, разнообразные и сложные враги, требующие быстрой тактики и смены оружия, быстрого мышления и постоянного движения.
- Интригующая история, рассказанная через спрятанные блокноты, которые игрок должен найти, чтобы раскрыть.
- Ищите подозрительные вещества, которые могут помочь вам в ваших усилиях.
- Простые и запутанные головоломки, которые игрок должен будет решить, чтобы продвигаться вперед.
- Подробные интерактивные уровни, которые вознаграждают игроков, желающих исследовать спрятанные пасхальные яйца, секреты и достижения.
- Стилизованная ретро-графика, вызывающая ностальгию по играм старой школы.
Kvark сначала будет запущена на ПК, а затем на PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
зашKvark
когда не могут в приличную графику или нет бюджета, обычно так и пишут
это, видимо, после нахождения подозрительных веществ простые головоломки становятся запутанными
настолько быстрые, что руки герою не нарисовали
на видео какое-то тупое мясо, бегущее на тебя кучей
смотри пункт первый, в историю не можем, с блокнотиком поможем
Увиденное никакой ностальгии не вызвало, особенно применительно к ХЛ или Биошоку, для красного словца добавленных, но описание забавное. Еще и клюковской наверняка приправят.