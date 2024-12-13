Создатели Core Keeper представили новую песочницу - KYORA

На Game Awards 2024 издатель Chucklefish и студия Pugstorm анонсировали свою новую игру — KYORA. Это мистическая 2D-песочница, ориентированная на 1-8 игроков, где каждый пиксель имеет значение. В тизере игры, длительностью всего одну минуту, было показано, как игроки могут манипулировать миром, добывать ресурсы, строить и разрушать, создавая уникальные объекты и терраформируя окружающую среду.

Как и в предыдущем проекте студии Core Keeper, в KYORA предстоит исследовать процедурно-генерируемый мир, полный магии и опасностей. Игроки смогут создавать жезлы, контролирующие материю, сражаться с могущественными боссами, улучшать снаряжение и строить базы. Каждое приключение будет уникальным, так как мир будет динамично изменяться, и каждое действие может влиять на результат.

KYORA обещает стать захватывающим многопользовательским проектом, предлагающим кооперативный режим для до восьми игроков. Исследуйте мир, создавайте, стройте и боритесь за выживание в этом увлекательном приключении. Ранний доступ игры начнется в Steam в ближайшем будущем.