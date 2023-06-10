Авторы The Longest Road on Earth показали новый геймплейный трейлер "мотордвании" Laika: Aged Through Blood ©

Прошло почти два года с тех пор, как мы в последний раз видели что-нибудь из игры Laika: Aged Through Blood, великолепной метроидвании в стиле вестерн от разработчика Brainwash Gang. Но студия, создавшая игры Friends vs Friends и Gritto, появилась на летней выставке Future Games Show Summer Showcaseс новым трейлером. Что еще лучше, Laika: Aged Through Blood получит демоверсию в Steam 19 июня, так что вы сможете сами опробовать этот амбициозный проект.

Новость была объявлена вместе со свежим взглядом на игру с автомобильными боями в действии, где вы будете сражаться в пышном, раскрашенном вручную постапокалиптическом мире, сидя за рулем мотоцикла. Brainwash также подтвердила, что игра выйдет на ПК (Steam и Epic Game Store), PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и Nintendo Switch.

Ваш мотоцикл станет не только средством для исследования, но и для стремительного боя. Это трудно описать, но представьте себе плотный экшен Dead Cells и извилистые трассы Trials, а также точную ловкость Rollerdrome.

Новый трейлер также подтвердил, что вы сможете создавать и модернизировать оружие, используя ресурсы, собранные во время ваших путешествий, для повышения потенции и живучести. Естественно, нам не терпится увидеть больше, особенно массивные, заполняющие экран битвы боссов и сюжет, который обещает исследовать отношения матери и дочери в опасной пустоши.

Laika: Aged Through Blood ожидается в 2023 году на ПК и консолях, и вам стоит заглянуть в демоверсию на Steam 19 июня.