Финансовые показатели тактики The Lamplighters League оказались очень слабыми и сильно разочаровали Paradox Interactive ©

Paradox Interactive заявила, что тактическая игра The Lamplighters League получила «слишком слабый коммерческий прием, что является большим разочарованием». Paradox Interactive решила записать затраты на разработку The Lamplighters League. Этот шаг предполагает, что они пересмотрели финансовую ценность игры, указав, что ее продажи не оправдали ожиданий.

Фредрик Вестер, генеральный директор Paradox Interactive, отметил, что The Lamplighters League не добилась ожидаемого коммерческого успеха, что привело к существенному финансовому спаду в четвертом квартале 2023 года. К сожалению, это может привести к убыткам почти в 22 миллиона долларов.

«The Lamplighters League — забавная игра со многими сильными сторонами. Несмотря на то, что мы видим осторожно положительное количество игроков в службах подписки, коммерческий прием был слишком слабым, что, честно говоря, является большим разочарованием. Игровые проекты по своей природе всегда рискованны, но, в конце концов, мы не добились того уровня, которого ожидали. Это болезненно, но заставляет нас засучить рукава и добиться большего».

The Lamplighters League также доступна на Xbox Game Pass. Несмотря на то, что игра получила положительный отклик от тех, кто приобрел ее в Steam, о чем свидетельствует ее рейтинг «В основном положительный», к сожалению, по данным SteamDB, пиковое количество одновременных пользователей составило всего 773 игрока.

Она вышла в чрезвычайно загруженный октябрь с множеством отличных игр, но Paradox Interactive будет делать большие ставки на Cities Skylines 2. Они, несомненно, надеются, что её выпуск может поддержать квартал, когда она выйдет на ПК позже в этом месяце.