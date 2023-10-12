Компания Paradox уволила 80% сотрудников из студии-разработчика Shadowrun и BattleTech

На днях, Paradox Interactive заявила о полном коммерческом провале тактической ролевой игры The Lamplighters League. А сегодня, появились новые печальные сведения о студии Harebrained Schemes. Один из сотрудников студии, представившийся как AngryMobofSteve, поделился новостью на форуме ResetEra, по словам которого:
Около 80% сотрудников студии уже были сокращены в июле (я был в числе пострадавших!). Вероятно, со временем об этом будет выпущен пресс-релиз, пока же ничего не объявлено. Тем не менее, можно связаться с несколькими бывшими сотрудниками HBS, которые в последние месяцы искали работу на LinkedIn.
Компания Paradox уже вынуждена была подтвердить, что увольнения действительно имели место, хотя и не сообщила об их масштабах. Интересно, что, по словам того же разработчика, некоторое время существовала возможность создания новой части BattleTech, но эта идея провалилась из-за того, что лицензия на бренд по-прежнему принадлежит Microsoft, а Paradox "хотела иметь IP, которое было бы в их руках". По словам самой компании, бренды Shadowrun и BattleTech никогда не принадлежали студии Harebrained Schemes - "оба были лицензированы по контракту с Microsoft".
BattleTech 2 не будет и это печально.
Это фиаско
Лучше бы в еу4, хои4 и кг3 делали длс нормальные и адекватные, а не тупо качали бабки.
И игры даже пиар-компании не было